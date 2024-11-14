Дохідність за ОВДП вища, ніж швидкість девальвації — експерт Вчора 14:13 — Фондовий ринок

Повномасштабне вторгнення сильно змінило фондовий ринок України. Принаймні, такої думки дотримується заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса. Про це він розповів під час дискусії на тему «Інвестиції у фондовий ринок України», яка відбулася в рамках конференції « Жити на відсотки ».

Зокрема, він вважає, що в Україні нарешті пішло в небуття сприйняття ринку облігацій від СРСР.

«У нас завжди була проблема розповідати людям про ринок облігацій, бо люди згадували травматичний досвід СРСР. Завжди казали, що це не цікаво і йшли в депозити. Війна це змінила».

Окрім того, як сказав експерт, змінився формат ринку, стало все значно простіше — пішла бюрократія та з’явилися додатки. І війна позитивно вплинула на майбутнє ринку облігацій.

З думкою фахівця погодився і його колега — президент Інвестиційної Групи Універ Тарас Козак, який сказав, що дуже багато з’являється можливостей за роки війни. Яскравим прикладом він назвав ОВДП.

«Дохідність за ОВДП вища, ніж швидкість девальвації. А це дуже важливо. І дохідність за ОВДП вища, ніж інфляція. Тобто, якщо інвестувати в ОВДП, то ви на ці кошти зможете купити більше доларів, або більше товарів та послуг. 200 тис. українців зараз інвестують в ОВДП, що є в вісім разів більше, ніж на початку 2022 року.

Підтримав обох спікерів й засновник так СЕО інвестиційної REIT-компанії Inzhur Андрій Журжій. Зокрема, він зазначив, що криза — завжди можливість, і повномасштабна війна зараз це дуже добре показала. Окремо він зупинив свою увагу на тому, що є момент народження ринку капіталів, адже фондовий ринок в Україні вмер.

Спікери справа-наліво: Олексій Козирєв, Сергій Фурса, Андрій Журжій та Тарас Козак

Щодо ОВДП, то експерти дотримуються думки, що це дійсно дуже стабільний варіант для інвестування.

«У жовтні найбільше залучено державою коштів з ОВДП — понад 100 млрд гривень за місяць. І в листопаді може бути ще більше, але ринок дохідності падає. Утім, ринок ОВДП дуже стабільний і за ними не може бути дефолту», — сказав Козак.

Окремо він нагадав, що дохідність ОВДП складає 15−16% річних і за них не треба платити податок.

Якщо ж продовжувати тему ОВДП, то Журжій наголосив на тому, що було б добре, якби держава збільшила податки на ті інструменти, які вона впроваджує, тому що користуючись з цих ОВДП держава просто замінює борг — вона бере в одному місці ці гроші та «гасить». Він сказав, що держава не створює в цій точці доданої вартості.

Якщо ви боїтесь стрімких коливань щодо дохідності за ОВДП, то Фурса вважає, що тут проблем немає.

«Багато чого ще залежить від облікової ставки. А вона залежить, своєю чергою, від інфляції, але на наступний рік у нас достатньо грошей для підтримання макрофінансової стабільності. І тому, там не буде якихось стрімких коливань за курсом. Це означає, не буде стрімких коливань за ставкою, не буде стрімких коливань за дохідностями ОВДП».

На думку Андрія Журжія, ринок капіталу в Україні точно має шанс розвиватися.

«Зараз ми на ринку будемо бачити багато пропозицій, як за облігаціями, так і фондів, які будуть створюватися і намагатимуться залучати капітал. Утім, тут інвесторам потрібно бути дуже обережними», — сказав експерт.

Андрій Журжій

Наостанок фахівці розповіли, куди б вони вкладали на фондовому ринку, якби мали від 10 до 100 тис. доларів.

Так, Козак сказав про ОВДП, 10−15% корпоративні фонди, які мають вторинний обіг. Якщо ж додавати іноземний портфель, то це безумовно S&P500. Журжій, своєю чергою, навів приклад Inzhur.

«Вірю, що в якийсь момент почнуть створюватися такі компанії, як Inzhur, які будуть створювати фонди, що інвестуватимуть в ті чи інші проєкти. І, таким чином, вчити роздрібного інвестора, як на цьому можна заробляти. Як наслідок це може бути прикладом і стартом побудови ринку капіталу в Україні, який зможе перейти в складніші інструменти.

Якщо заробляти на капіталізації, то в найближчі пару тижнів ми запустимо енергетичний фонд, адже компанія виграла контракт з «Укренерго» на п’ять років, на створення балансувальних потужностей газових пікерів. Стратегія цього фонду, щоб користуючись з цих коштів, які будуть зароблятися, інвестувати в побудову нової енергетики", — підсумував Журжій.

Щодо останнього питання, то значно лаконічнішим був Фурса, який короткостроково розглядає ОВДП, а довгостроково — сільгоспземлю.

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