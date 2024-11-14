Укрпошта анонсувала марку «Тризуб Незалежності» — Finance.ua
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Укрпошта анонсувала марку «Тризуб Незалежності»

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Укрпошта анонсувала марку «Тризуб Незалежності»
Укрпошта анонсувала марку «Тризуб Незалежності»
До Дня Гідності та Свободи Укрпошта випускає нові художні марки «Тризуб Незалежності».
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський в Telegram.
«Скоро буде майже 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення, і кожен з цих днів був днем гідності та свободи, коли Україна виборює свою незалежність. Звісно, що ця боротьба почалась раніше, і саме тому 21 листопада ми з вами будемо відзначати День Гідності та Свободи. До цього дня Укрпошта офіційно випустить марку, що стане знаковим доповненням тієї колекції, яку встигли назбирати наші філателісти за час війни», — написав він.
Дизайнер Володимир Таран створив композицію, яка поєднує тризуб — головний символ державності — та 8 історичних печаток українських установ і військових органів 1918—1921 років. Серед них і той тризуб, що був затверджений у 1992 році Верховною Радою як державний символ незалежної України.
Укрпошта анонсувала марку «Тризуб Незалежності»
У поштовому випуску використані зображення восьми історичних печаток, зібраних Музеєм Шереметьєвих (Київ): «Печатка Українського військового контролю, 1918−1920», «Печатка Конотопського повітового коменданта, 1918−1919», «Печатка Лунинської волосної земської управи Пінського повіту», 1918−1920, «Печатка Вищого військового суду залоги Кам’янця-Подільського, 1919−1920», «Печатка 11-ї легкої артилерійської бригади. Українська Держава, 1918», «Печатка Посольства Української Народної Республіки в Польщі, 1920», «Печатка начальника Летичівської повітової міліції. УНР, 1919−1920», «Мала державна печатка Української Народної Республіки, 1918».
Марковий аркуш «Тризуб Незалежності» містить 8 марок, кожна з яких має номінал «U».
Придбати марку «Тризуб Незалежності» можна у відділеннях Укрпошти та через Поштовий маркет, починаючи з 21 листопада.
За матеріалами:
Finance.ua
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