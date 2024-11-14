Топ-10 найпопулярніших вакансій на ринку праці — Finance.ua

Топ-10 найпопулярніших вакансій на ринку праці Вчора 16:01 — Особисті фінанси

Топ-10 найпопулярніших вакансій на ринку праці

Найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Рівень оплати праці залежить від багатьох факторів: досвіду, складності завдань, кваліфікації, особливих умов роботи тощо.

Топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на « Єдиному порталі вакансій », створеного Державною службою зайнятості у співпраці з шістьма провідними українськими сайтами з пошуку роботи, виглядає так:

Продавець — 21 тис. вакансій; Водій — 9 тис.; Кухар — 6 тис.; Інженер — 6 тис.; Бухгалтер — 6 тис.; Фахівець — 5 тис.; Вантажник — 5 тис.; Лікар — 4 тис.; Бариста — 3 тис.; Швачка — 3 тис.

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Яких спеціалістів шукають найчастіше

У базі Державної служби зайнятості станом на 1 листопада 2024 року налічується 71 тисяча актуальних вакансій. Найчастіше роботодавці шукають:

Робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин, як-то водії, токарі, трактористи, машиністи спеціалізованої техніки (20% вакансій). Кваліфікованих робітників з інструментом, наприклад швачок, слюсарів, електрогазозварників, пекарів, малярів (19% вакансій). Працівників сфери торгівлі та послуг: кухарів, продавців, охоронників, офіціантів, барменів, соціальних працівників, перукарів, (14% вакансій). Професіоналів: вчителів, вихователів, викладачів, фармацевтів, інженерів, лікарів загальної практики — сімейних лікарів тощо (14% вакансій). Некваліфікованих працівників: підсобних робітників, прибиральників, вантажників, двірників (12% вакансій). Інших фахівців: асистентів вчителя, бухгалтерів, медсестер (11% вакансій).

Рівень зарплат

Рівень оплати праці залежить від багатьох факторів: досвіду, складності завдань, кваліфікації, особливих умов праці тощо. Часто роботодавці вимагають від претендентів наявності високого рівня освіти, знання іноземних мов, уміння працювати у стресових ситуаціях та вирішувати складні виробничі проблеми. Також він може бути пов’язаний з наявністю певних здібностей та навичок: комунікабельності, ініціативності, адаптивності тощо.

У базі даних служби зайнятості є пропозиції роботи з відносно високим рівнем заробітної плати, зокрема для: інженерів-програмістів — 110 тис. грн, головних інженерів 88 тис. грн, водіїв — 80 тис. грн, менеджерів (управителів) з постачання — 77 тис. грн, лікарів-терапевтів — 60 тис. грн, трактористів — 50 тис. грн.

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