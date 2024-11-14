Оновлено запис в е-чергу до консульських установ: що змінилося — Finance.ua

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Оновлено запис в е-чергу до консульських установ: що змінилося

Особисті фінанси
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Оновлено запис в е-чергу до консульських установ: що змінилося
Оновлено запис в е-чергу до консульських установ: що змінилося
Для українців за кордоном запроваджені важливі зміни в процесі отримання консульських послуг. Вони стосуються запису в електронну чергу.
Як повідомляє Yavp.pl, з 13 листопада доступна оновлена електронна черга для запису на консульські послуги.

Що змінилося?

«Ми знаємо, що у громадян України виникало багато проблем з користуванням електронною чергою та своєчасним доступом до сервісів МЗС. Зібравши зауваження та побажання користувачів, ми створили оновлену е-чергу із простішим записом і більшою кількістю вільних місць», — зазначають на сторінках консульських установ України в соцмережах.
Основні зміни та нові можливості:
  1. Запис на півроку вперед — тепер можна планувати візит заздалегідь.
  2. Система підтвердження запису за 30, 7 та 3 дні до візиту. Це допоможе звільнити слоти, якщо хтось не зможе прийти, і дасть шанс записатися іншим.
  3. Можливість додати до запису дітей — тепер можна отримати більше сервісів за один візит.
  4. Захист від «посередників» — посилено механізми протидії недоброчесним користувачам.
Оновлений сервіс також дозволяє:
  • Легко керувати своїм записом через оновлений кабінет.
  • Користуватися послугами, які автоматично перевіряють наявність необхідних документів для чоловіків призовного віку.
  • Бронювати візит навіть на найближчі дні, якщо хтось скасує свій запис.

Що робити, якщо немає електронного підпису?

Для тих, хто з об’єктивних причин не може отримати електронного підпису (на противагу небажанню його отримання), також є вихід.
Консульський відділ у Варшаві просить повідомляти про це на електронну адресу консульського відділу Посольства України в Республіці Польща (на сайті вказана consul_pl@mfa.gov.ua).
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Генконсульство України у Кракові так само просить писати на електронну адресу (на сайті вказана gc_plk@mfa.gov.ua).
В усіх цих випадках вам допоможуть обрати зручний час для візиту в консульські установи України вПольщі.

Що робити під час запуску оновленої е-черги тим, хто вже мав записи?

«У звʼязку з перезапуском оновленої е-черги, ми змушені попросити всіх користувачів, які вже мали записи на дату після 14.11.2024, ще раз пройти реєстрацію в оновленій черзі. Просимо з розумінням поставитися до необхідності перезапустити систему заради зручності всіх користувачів та протидії махінаціям, які ускладнювали користування сервісами МЗС», — йдеться в повідомленні консульських установ.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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