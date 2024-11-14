Оновлено запис в е-чергу до консульських установ: що змінилося — Finance.ua

Оновлено запис в е-чергу до консульських установ: що змінилося Вчора 14:38 — Особисті фінанси

Оновлено запис в е-чергу до консульських установ: що змінилося

Для українців за кордоном запроваджені важливі зміни в процесі отримання консульських послуг. Вони стосуються запису в електронну чергу.

Як повідомляє Yavp.pl , з 13 листопада доступна оновлена електронна черга для запису на консульські послуги.

Що змінилося?

«Ми знаємо, що у громадян України виникало багато проблем з користуванням електронною чергою та своєчасним доступом до сервісів МЗС. Зібравши зауваження та побажання користувачів, ми створили оновлену е-чергу із простішим записом і більшою кількістю вільних місць», — зазначають на сторінках консульських установ України в соцмережах.

Основні зміни та нові можливості:

Запис на півроку вперед — тепер можна планувати візит заздалегідь. Система підтвердження запису за 30, 7 та 3 дні до візиту. Це допоможе звільнити слоти, якщо хтось не зможе прийти, і дасть шанс записатися іншим. Можливість додати до запису дітей — тепер можна отримати більше сервісів за один візит. Захист від «посередників» — посилено механізми протидії недоброчесним користувачам.

Оновлений сервіс також дозволяє:

Легко керувати своїм записом через оновлений кабінет.

Користуватися послугами, які автоматично перевіряють наявність необхідних документів для чоловіків призовного віку.

Бронювати візит навіть на найближчі дні, якщо хтось скасує свій запис.

Що робити, якщо немає електронного підпису?

Для тих, хто з об’єктивних причин не може отримати електронного підпису (на противагу небажанню його отримання), також є вихід.

Консульський відділ у Варшаві просить повідомляти про це на електронну адресу консульського відділу Посольства України в Республіці Польща (на сайті вказана consul_pl@mfa.gov.ua ).

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Генконсульство України у Кракові так само просить писати на електронну адресу (на сайті вказана gc_plk@mfa.gov.ua ).

В усіх цих випадках вам допоможуть обрати зручний час для візиту в консульські установи України вПольщі.

Що робити під час запуску оновленої е-черги тим, хто вже мав записи?

«У звʼязку з перезапуском оновленої е-черги, ми змушені попросити всіх користувачів, які вже мали записи на дату після 14.11.2024, ще раз пройти реєстрацію в оновленій черзі. Просимо з розумінням поставитися до необхідності перезапустити систему заради зручності всіх користувачів та протидії махінаціям, які ускладнювали користування сервісами МЗС», — йдеться в повідомленні консульських установ.

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