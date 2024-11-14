Мінімалку і прожитковий мінімум у 2025 році не підвищуватимуть — Finance.ua

Мінімалку і прожитковий мінімум у 2025 році не підвищуватимуть Вчора 12:04 — Особисті фінанси

Мінімалку і прожитковий мінімум у 2025 році не підвищуватимуть

У 2025 році уряд не буде підвищувати соцстандарти населення, бо це величезні видатки для бюджету і на них не знайшли грошей.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа в інтерв’ю Forbes Ukraine.

«До другого читання нових великих джерел покриття видатків не з’явилося, доходи державного бюджету збільшили лише на 2,8 млрд грн. А перегляд соцстандартів вимагає величезних видатків», — пояснила вона.

За її словами, підвищення мінімальної зарплати на 100 грн коштуватиме 5,3 млрд грн, а підвищення прожиткового мінімуму на 100 грн — 11 млрд грн.

До них привʼязано дуже багато інших показників: зарплати в бюджетній сфері, видатки на соціальну допомогу, видатки Пенсійного фонду.

Довідка Finance.ua:

З 1 квітня 2024 мінімальну зарплату було збільшено до 8000 гривень, а з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить 2920 грн.

а з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить Раніше перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк опублікував Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки, яку затвердив Кабінет Міністрів. Мінімальна заробітна плата у документі на 2025 зазначена на рівні 8000 грн.

А яка мінімалка у світі? Аналітики Picodi Україна перевірили, як змінився розмір мінімальної заробітної плати в 67 країнах, вивчили зміни цін на продукти та дізналися, як виглядає співвідношення вартості скромного продуктового кошика до мінімальної оплати праці.

Економічна Правда За матеріалами:

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