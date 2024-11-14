Гривневі депозити та вклади: яка прибутковість — Finance.ua

Гривневі депозити та вклади: яка прибутковість Вчора 10:00 — Кредит&Депозит

В НБУ пояснили, як працюватиме 100% гарантія на депозити

Головним плюсом гривневого депозиту є не лише досить високий у порівнянні з валютними вкладами відсоток прибутковості, а й те, що повернення всіх вкладів незалежно від суми у разі банкрутства банку зараз гарантуються державою.

Можливість вибирати терміни виплати відсотків (щомісяця, наприкінці терміну, авансом, із капіталізацією) теж плюс для вкладника залежно від його індивідуальних завдань та подальших планів на ці гроші. Мінусом для вкладників є оподаткування доходу за депозитами, про що розповім нижче.

Після підвищення нормативів резервування для банків (здійснюється на коррахунку банку у гривні), а також на тлі зростання цін, що провокує перетікання коштів населення у готівкову валюту та купівлю товарів, фінустанови змушені будуть підвищувати прибутковість за гривневими вкладами.

Читайте також Захист рахунків ФОПів: Фонд гарантування повідомив деталі

Навіть великі держбанки та «дочки» іноземців зупинили зниження відсотків, а основна частина фінустанов з вітчизняним капіталом вже підвищує їх на 0,5%-1% річних залежно від термінів.

Цей процес продовжиться, інакше банкіри ризикують втратити клієнтів, які переходитимуть до щедріших конкурентів. Вже зараз деякі банки пропонують дохідність на рівні 13−16% річних у гривні. І швидше за все, не пізніше за перший квартал наступного року ці ставки зростуть до 16−17% річних. Особливо, якщо Нацбанк все ж таки в грудні підвищить облікову ставку до 13,5%-14% річних.

З урахуванням оподаткування (18% податку на дохід і 1,5% військовий збір) це складе «чистими» від 12,88% до 13,69% річних. Якщо президент підпише підвищення до 5% військового збору, то це буде від 12,32% до 13,09% річних.

(12,88−13,69% річних) за теперішнього рівня податку 18% та військового збору 1,5% забезпечує при поточному курсі 41,50 грн за долар вихід у нуль через рік за курсу продажу «баксу» в Нинішній рівень «чистої» прибутковості за вкладамиза теперішнього рівня податку 18% та військового збору 1,5%через рік за курсу продажу «баксу» в обмінниках у межах близько 46,84−47,18 грн.

Якщо військовий збір буде збільшено до 5%, то цифри будуть менш оптимістичними, але також досить хорошими для інвестора. За тих же вступних розрахунковий граничний курс продажу долара в обмінниках за рік має бути на рівні 46,61−46,93 грн.

При всіх цих сценаріях, якщо курс продажу долара буде через рік меншим за розраховані вище значення, закриваємо вкладення з прибутком. І тільки, якщо він виявиться вищим за ці значення, йдемо в мінус.

Якщо врахувати, що максимальний курс, що закладається до бюджету 2025 року, — це близько 45 грн, гривневий депозит є досить привабливим інструментом для громадянина, який вагається при виборі між гривнею чи валютою.

Плануйте своє майбутнє з розумом. Зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.