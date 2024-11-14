Гривневі депозити та вклади: яка прибутковість — Finance.ua

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Гривневі депозити та вклади: яка прибутковість

Кредит&Депозит
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В НБУ пояснили, як працюватиме 100% гарантія на депозити
В НБУ пояснили, як працюватиме 100% гарантія на депозити
Головним плюсом гривневого депозиту є не лише досить високий у порівнянні з валютними вкладами відсоток прибутковості, а й те, що повернення всіх вкладів незалежно від суми у разі банкрутства банку зараз гарантуються державою.
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Можливість вибирати терміни виплати відсотків (щомісяця, наприкінці терміну, авансом, із капіталізацією) теж плюс для вкладника залежно від його індивідуальних завдань та подальших планів на ці гроші. Мінусом для вкладників є оподаткування доходу за депозитами, про що розповім нижче.
Після підвищення нормативів резервування для банків (здійснюється на коррахунку банку у гривні), а також на тлі зростання цін, що провокує перетікання коштів населення у готівкову валюту та купівлю товарів, фінустанови змушені будуть підвищувати прибутковість за гривневими вкладами.
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Навіть великі держбанки та «дочки» іноземців зупинили зниження відсотків, а основна частина фінустанов з вітчизняним капіталом вже підвищує їх на 0,5%-1% річних залежно від термінів.
Цей процес продовжиться, інакше банкіри ризикують втратити клієнтів, які переходитимуть до щедріших конкурентів. Вже зараз деякі банки пропонують дохідність на рівні 13−16% річних у гривні. І швидше за все, не пізніше за перший квартал наступного року ці ставки зростуть до 16−17% річних. Особливо, якщо Нацбанк все ж таки в грудні підвищить облікову ставку до 13,5%-14% річних.
З урахуванням оподаткування (18% податку на дохід і 1,5% військовий збір) це складе «чистими» від 12,88% до 13,69% річних. Якщо президент підпише підвищення до 5% військового збору, то це буде від 12,32% до 13,09% річних.
Нинішній рівень «чистої» прибутковості за вкладами (12,88−13,69% річних) за теперішнього рівня податку 18% та військового збору 1,5% забезпечує при поточному курсі 41,50 грн за долар вихід у нуль через рік за курсу продажу «баксу» в обмінниках у межах близько 46,84−47,18 грн.
Якщо військовий збір буде збільшено до 5%, то цифри будуть менш оптимістичними, але також досить хорошими для інвестора. За тих же вступних розрахунковий граничний курс продажу долара в обмінниках за рік має бути на рівні 46,61−46,93 грн.
При всіх цих сценаріях, якщо курс продажу долара буде через рік меншим за розраховані вище значення, закриваємо вкладення з прибутком. І тільки, якщо він виявиться вищим за ці значення, йдемо в мінус.
Якщо врахувати, що максимальний курс, що закладається до бюджету 2025 року, — це близько 45 грн, гривневий депозит є досить привабливим інструментом для громадянина, який вагається при виборі між гривнею чи валютою.
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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