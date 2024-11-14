Україна отримала понад $100 млрд зовнішнього фінансування з 2022 року — Finance.ua

Україна отримала понад $100 млрд зовнішнього фінансування з 2022 року Вчора 15:02

Україна отримала понад $100 млрд зовнішнього фінансування з 2022 року

З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала понад $100 млрд зовнішнього бюджетного фінансування.

Про це повідомив очільник фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

За його словами, пряма бюджетна підтримка від США цього року вже склала 5,2 млрд дол. Всього до кінця 2024 від США має надійти 7,8 млрд дол.

«Ці кошти витрачаються прозоро: моніторинг їх використання здійснює USAID, зовнішній аудит — аудиторська компанія PriceWaterhouseCoopers Ukraine», — зазначив Гетманцев.

Після інавгурації новообраного президента США, Дональда Трампа нова влада має намір провести аудит використання допомоги, наданої для підтримки України в умовах неспровокованої російської агресії. Гетманцев вважає, що такий аудит є в інтересах і США, і України — це одна із відправних точок для подальшого розвитку стратегічних партнерських відносин між країнами.

З урахуванням наданих коштів, станом на 13 листопада бюджетна допомога від партнерів, залучена з початку, війни складає 100,8 млрд дол. (в т.ч. 27,3 млрд дол. у 2024 році).

За джерелами фінансування:

ЄС — 40,54 млрд дол.;

США — 28,18 млрд дол.;

МВФ - 11,36 млрд дол.;

Японія — 6,34 млрд дол.;

Канада — 5,41 млрд дол.;

Великобританія — 2,55 млрд дол.;

Світовий банк — 2,06 млрд дол.;

Німеччина — 1,69 млрд дол.;

інші партнери — 4,35 млрд дол.

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