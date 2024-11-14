«Податок на Google»: Гетманцев повідомив, скільки грошей принесли технологічні компанії — Finance.ua

«Податок на Google»: Гетманцев повідомив, скільки грошей принесли технологічні компанії Вчора 11:00 — Казна та Політика

«Податок на Google»: Гетманцев повідомив, скільки грошей принесли технологічні компанії

Завершилась кампанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам за ІІІ квартал 2024 року.

Зі слів голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, це принесло «гарні результати».

За результатами декларування 123 платники подали звіти та задекларували більше 3,1 млрд грн податкових зобов’язань (32,5 млн євро та 38,7 млн дол. США).

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В порівнянні з нарахуванням податку за попередній квартал поточного року відбулось зростання задекларованих зобов’язань з ПДВ за цифрові послуги на більш ніж 7%.

Як зазначив Гетманцев, у ІІІ кварталі 2024 року залучено до оподаткування 7 нових платників податків, серед них — відомі міжнародні компанії:

Zoho Corp (реалізація програмного забезпечення для ведення бізнесу),

Notion Labs (оригінальна продукція для андроїдів),

Fx Repley (спеціальне програмне забезпечення), та інші.

«Привертає увагу той факт, що окрім постійних лідерів декларування ПДВ з цифрових послуг Google, Apple, Meta platforms, Valve Corp, що задекларували та сплатили ПДВ понад 2,2 млрд грн, ще до настання граничного строку, нові компанії: Upwork Global, Sony, Etsy, сплатили суттєві 300 млн грн», — написав він.

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Гетманцев звернув увагу на значне збільшення нарахувань від надавачів інформаційних послуг Uber, Uklon та Bolt, якими за ІІІ квартал 2024 року нараховано податку 89,4 млн грн. Це в порівнянні з попереднім кварталом більше ніж 20 млн гривень.

«Чесна конкуренція дає результат», — написав він.

Надавачі послуг в індустрії розваг для дорослих — «Only Fans» та сервіс «PornHub» сплатили у 2024 році 58,4 млн грн. податку на додану вартість.

«Великі міжнародні цифрові компанії збільшують свою присутність на українському ринку та відповідально працюють на укріплення української економіки та наближення нашої перемоги», — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

Раніше він повідомляв, що податківці після проведених у січні-вересні 2024 року аудитів донарахували платникам податків на 110,9 млрд грн. За його інформацією, з усієї суми донарахованих податків добровільно узгоджені зобовʼязання склали 17,3 млрд грн. Решту оскаржували у судах.

За січень-вересень 2024 року організатори азартних ігор перерахували до бюджету 13,5 млрд грн податків, що вдвічі більше, ніж за той самий період минулого року.

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