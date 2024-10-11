День финансов: законопроекты о переименовании монет, цены на квартиры в сентябре, экономическое бронирование — Finance.ua

День финансов: законопроекты о переименовании монет, цены на квартиры в сентябре, экономическое бронирование Сегодня 17:45

В пятницу, 11 октября, стало известно, когда в Украине легализуют криптоактивы и внедрят механизм «экономического бронирования».

Законопроекты о переименовании монет. Национальный банк и т. д. в НБУ пришли к выводу, что название «копейка» является символом российской оккупации Украины. А возврат к уникальному названию «шаг» позволит возродить национальные традиции в номинации денег. Национальный банк подал пакет законопроектов об изменении названия разменной монеты с копейки на шаг. И просит вынести их на рассмотрение Верховной Рады. Вместе с экспертами в области истории, нумизматики, археологиив НБУ пришли к выводу, что название «копейка» является символом российской оккупации Украины. А возврат к уникальному названию «шаг» позволит возродить национальные традиции в номинации денег.

Напомним, что вчера Верховная Рада приняла в целом законопроект об историческом увеличении налогов для населения, но во время голосования депутаты внесли некоторые изменения. Что изменится для украинцев, рассказываем в новой статье:

«Работай или воюй». Нардеп Даниил Гетманцев Нардеп Даниил Гетманцев заявил , что до конца года Кабинет Министров введет механизм «экономического бронирования» для работников критически важных для экономики предприятий. Для этого не нужно принимать дополнительные законы, изменения будут реализованы правительственным постановлением.

Кстати, Гетманцев выступает за то, чтобы официанты платили налоги с чаевых. По его словам, в настоящее время налоговая сосредоточена на торговле. Речь идет, в частности, о реализации пищевой продукции и электроники. Однако со временем налоговая будет обращать больше внимания на ресторанный сектор.

Дефицит кадров и низкие зарплаты. Данные аналитики Work.ua Данные аналитики Work.ua свидетельствуют , что дефицит кадров заставляет работодателей все чаще предлагать вакансии соискателям без опыта. Еще один ответ на дефицит кадров — увеличение количества дистанционной работы. В сентябре размер средней зарплаты, которую предлагает рынок труда соискателям, не изменился и составлял 21 500 грн. Но есть профессии, которые получают больше

EES откладывается. Европейский Союз Европейский Союз решил снова отложить внедрение системы въезда/выезда (EES), которая должна была быть запущена 10 ноября этого года. Эта дата уже не рассматривается, поскольку Германия, Франция и Нидерланды выразили свою неготовность.

По данным Евростата, по состоянию на 31 августа 2024 года статус временной защиты в ЕС имели почти 4,2 млн граждан, бежавших из Украины после начала полномасштабного вторжения россии. За месяц больше всего беженцев из Украины традиционно приняли Германия, Польша и Чехия.

Цены на квартиры в сентябре. Аналитики Dim. ria Аналитики Dim. ria сообщили , что средняя стоимость за один квадратный метр в долларах преимущественно росла в сентябре на 1−6% в зависимости от области. По сравнению с сентябрем 2024 к сентябрю 2023 года больше всего подорожали новостройки в Кировоградской, Волынской и Ивано-Франковской областях. Самой дорогой локацией для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 18 203 грн за однокомнатную квартиру.

Аудит критически важных предприятий. IT-компании Украины IT-компании Украины получили статус критически важных предприятий, но власти теперь тщательно проверяют критичность бронирования. Пока что до 15 ноября центральные органы исполнительной власти, кроме министерств, не будут предоставлять статусы «критически важных». Но это не касается министерств, в том числе и Минцифры. Министерства продолжают в штатном режиме прорабатывать заявки по критичности и предоставлять такие статусы.

Реформа работы МСЭК. В Украине В Украине планируется реформировать работу медико-социальных экспертных комиссий. Изменения коснутся, в частности, медицинской и социальной части.

«Гигаватт Зеленского». Министр энергетики Герман Галущенко Министр энергетики Герман Галущенко говорит , что до конца 2024 года Украина получит необходимое оборудование для 1 ГВт распределенной генерации, но включить сразу его не удастся. Галущенко уверен, что распределенная генерация сможет обеспечить электричеством по меньшей мере критическую инфраструктуру в случае блэкаута.

Актовые записи в приложении «Дія». В сентябре в «Дії» В сентябре в «Дії» запустили электронное отображение информации актовых записей о рождении, браке, расторжении брака, смене имени. Они пригодятся, когда граждане устраиваются на работу, подтверждают смену имени, или когда забирают посылку жены или мужа на почте. Но чтобы все заработало, нужно убедиться, что приложение обновлено до последней версии.

Новый фонд поддержки Украины. Совет директоров Всемирного банка Совет директоров Всемирного банка одобрил новый фонд для Украины, с денежными средствами от США, Японии и Канады. Фонд поможет выполнить обещание стран Большой семерки (G7) предоставить Украине до 50 миллиардов долларов дополнительного финансирования до конца года.

Легализация криптоактивов. В НКЦБФР В НКЦБФР прокомментировали информацию о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года. Представитель регулятора Юрий Бойко сказал, что это вполне вероятный сценарий. «Сейчас идет работа по подготовке нового законопроекта в рабочей группе Комитета ВРУ по вопросам финансов, который активно участвует в разработке законопроекта. Также, в рамках меморандума с МВФ, мы вместе с НБУ, как будущие регуляторы рынка, должны подготовить новую редакцию закона „О виртуальных активах“ до конца декабря 2024 года», — заявил Бойко.

Концепция Open Banking, смысл которой заключается в открытии для третьих сторон доступа к банковским данным, — тема весьма важная для страны и общества. Разбираться в ней, хотя бы поверхностно, не помешает каждому гражданину. Finance.ua решил пошагово разобраться со смыслом концепции Open Banking и особенностями ее применения в наших банках и финансовых структурах.

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