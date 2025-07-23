День финансов: закон о НАБУ/САП, полмиллиарда гривен по убыткам банков, получение гражданства — Finance.ua

День финансов: закон о НАБУ/САП, полмиллиарда гривен по убыткам банков, получение гражданства
В среду, 23 июля, бизнес и общественные объединения призвали отменить закон о НАБУ/САП, а до того Президент подписал этот закон.
Отменить закон о НАБУ/САП.
Представители бизнес-сообщества, аналитические центры, общественные организации (около 60 объединений) призвали Президента Украины Владимира Зеленского и парламент отменить закон, ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в совместном заявлении. Подробности читайте здесь.
Ранее Президент подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП.
- Позже НАБУ і САП обратились к украинцам с просьбой: детали совместного заявления. обратились к украинцам с просьбой: детали совместного заявления.
россия должна выплатить полмиллиарда гривен по убыткам банков, которые выводятся с рынка.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выиграл уже второй иск к россию по убыткам банков, которые выводятся с рынка. Так, 17 июля 2025 г. Хозяйственный суд г. Киев полностью удовлетворил исковые требования Фонда к стране-агрессору россии на общую сумму 498,5 млн грн.
Контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен.
Как сообщил глава Министерства обороны Денис Шмыгаль, Украина развивает рынок украинских дронов-перехватчиков. Так, вчера три производителя получили государственные контракты. В общей сложности имеем уже 4 контракта более чем на 3 млрд грн.
Как выросли объемы кредитного портфеля клиентов банков.
Результаты опроса по итогам ІІ квартала 2025 года свидетельствуют об оптимистичных ожиданиях банков относительно роста объема кредитного портфеля клиентов и определенном улучшении его качества.
Малый бизнес восстанавливается.
После непростого начала года ситуация в секторе малого бизнеса в Украине улучшилась. Во втором квартале 2025 года количество вновь созданных ФЛП превысило число закрытых — это свидетельствует о постепенной стабилизации предпринимательской среды. Об этом говорит исследование аналитиков YouControl.Market.
Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков
Несмотря на регулярные обстрелы и сложную ситуацию, стоимость жилья в большинстве украинских городов продолжает расти. Однако на первичном рынке есть два исключения — Запорожье и Кропивницкий, где зафиксировано снижение цен.
- При этом в Минюсте сообщили, кому нужно зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав.
Самые высокие зарплаты в Украине 2025.
В 2025 году заработные платы в Украине продолжают расти, хотя темпы этого роста имеют свои особенности. По данным Госстата, в первом квартале средняя зарплата выросла на 24,1% и достигла 23,5 тыс. грн.
- Как сообщает пресс-служба OLX Работа, в июне 2025 года в ряде вакансий зафиксирован стремительный рост зарплат.
Доллар может пошатнуться.
Международная валютная система (МВС) уже более 80 лет базируется на доминировании доллара США. Однако сейчас система сталкивается с новыми вызовами из-за глобальных геополитических и технологических изменений. Подробности здесь.
- А здесь читайте последствия ослабления доллара для европейцев.
Новые вагоны для «Укразализныци».
22 июля завершены процедуры контрактирования, дающие старт производству 100 новых пассажирских вагонов для «Укрзализныци». Новые вагоны будут иметь увеличенную ширину кузова и улучшенную планировку с увеличенной длиной спального места до 2,2 м.
- «Укрзализныця» назначила новый поезд в Карпаты. Детали — по ссылке.
- Также там рассказали, как теперь перевозить животных в вагонах.
За границей:
- США увеличивает цены на визы. А Трамп объявил о крупнейшем торговом соглашении с Японией.
- Британия и Турция подписали соглашение о покупке самолетов.
- Tesla столкнулась с кризисом на рынке электромобилей в США.
📃 В новой статье мы подробно рассмотрим актуальные требования, сроки, документы и процедуры получения гражданства в Чехии, Германии и Польше.
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