День финансов: закон о НАБУ/САП, полмиллиарда гривен по убыткам банков, получение гражданства — Finance.ua

День финансов: закон о НАБУ/САП, полмиллиарда гривен по убыткам банков, получение гражданства Сегодня 17:36

В среду, 23 июля, бизнес и общественные объединения призвали отменить закон о НАБУ/САП, а до того Президент подписал этот закон.

Отменить закон о НАБУ/САП.

Представители бизнес-сообщества, аналитические центры, общественные организации (около 60 объединений) призвали Президента Украины Владимира Зеленского и парламент отменить закон, ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в совместном заявлении. Подробности читайте здесь.

Ранее Президент подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП.

Позже НАБУ і САП обратились к украинцам с просьбой: детали совместного заявления. обратились к украинцам с просьбой: детали совместного заявления.

россия должна выплатить полмиллиарда гривен по убыткам банков, которые выводятся с рынка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выиграл уже второй иск к россию по убыткам банков, которые выводятся с рынка. Так, 17 июля 2025 г. Хозяйственный суд г. Киев полностью удовлетворил исковые требования Фонда к стране-агрессору россии на общую сумму 498,5 млн грн.

Контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен.

Как сообщил глава Министерства обороны Денис Шмыгаль, Украина развивает рынок украинских дронов-перехватчиков. Так, вчера три производителя получили государственные контракты. В общей сложности имеем уже 4 контракта более чем на 3 млрд грн.

Как выросли объемы кредитного портфеля клиентов банков.

Результаты опроса по итогам ІІ квартала 2025 года свидетельствуют об оптимистичных ожиданиях банков относительно роста объема кредитного портфеля клиентов и определенном улучшении его качества.

Малый бизнес восстанавливается.

После непростого начала года ситуация в секторе малого бизнеса в Украине улучшилась. Во втором квартале 2025 года количество вновь созданных ФЛП превысило число закрытых — это свидетельствует о постепенной стабилизации предпринимательской среды. Об этом говорит исследование аналитиков YouControl.Market.

Где в Украине дешевеют квартиры от застройщиков

Несмотря на регулярные обстрелы и сложную ситуацию, стоимость жилья в большинстве украинских городов продолжает расти. Однако на первичном рынке есть два исключения — Запорожье и Кропивницкий, где зафиксировано снижение цен.

При этом в Минюсте сообщили, кому нужно зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав.

Самые высокие зарплаты в Украине 2025.

В 2025 году заработные платы в Украине продолжают расти, хотя темпы этого роста имеют свои особенности. По данным Госстата, в первом квартале средняя зарплата выросла на 24,1% и достигла 23,5 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба OLX Работа, в июне 2025 года в ряде вакансий зафиксирован стремительный рост зарплат.

Доллар может пошатнуться.

Международная валютная система (МВС) уже более 80 лет базируется на доминировании доллара США. Однако сейчас система сталкивается с новыми вызовами из-за глобальных геополитических и технологических изменений. Подробности здесь.

А здесь читайте последствия ослабления доллара для европейцев.

Новые вагоны для «Укразализныци».

22 июля завершены процедуры контрактирования , дающие старт производству 100 новых пассажирских вагонов для «Укрзализныци». Новые вагоны будут иметь увеличенную ширину кузова и улучшенную планировку с увеличенной длиной спального места до 2,2 м.

«Укрзализныця» назначила новый поезд в Карпаты. Детали — по ссылке.

Также там рассказали, как теперь перевозить животных в вагонах.

За границей:

США увеличивает цены на визы. А Трамп объявил о крупнейшем торговом соглашении с Японией.

Британия и Турция подписали соглашение о покупке самолетов.

Tesla столкнулась с кризисом на рынке электромобилей в США.

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