Ослаблення долара: наслідки для європейців — Finance.ua

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Ослаблення долара: наслідки для європейців

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Ослаблення долара: наслідки для європейців
Ослаблення долара: наслідки для європейців
Долар США втрачає в ціні, євро дорожчає. Ефект від зміцнення євро для європейських споживачів та підприємців оцінив Tagesspiegel.
Хаотична тарифна політика президента США Дональда Трампа призвела до падіння вартості американської валюти та підвищення ціни євро.
Це безпосередньо впливає на бізнес компаній, які експортують у доларову торговельну зону або імпортують із США. А також на європейських споживачів іноземних товарів та на інвесторів, які розміщують свої кошти на міжнародних фінансових ринках.
Європейцям стало вигідніше подорожувати за океан. Зараз саме час провести відпустку в США, вважає експерт з інвестицій Надін Граф. За один євро сума в доларах виходить більша.
Хороший момент для збільшення пайової участі у глобальному ETF. Наприклад, за євро можна придбати акцій MSCI World більше, ніж кілька місяців тому.
Шкодують хіба що ті, хто раніше вклався у біржовий інвестиційний фонд. Прибуток вони отримують у доларах, що при конвертації приносить менше доходу.
Більше захищені довгострокові вклади, такі як пенсійні накопичення. Вони менш схильні до короткострокових коливань і в перспективі 15 років збережуться завдяки хеджуванню валютних курсів.
Головний фінансист DZ Bank Соня Мартен вважає, що від курсу в діапазоні від 1,18 доларів за 1 євро зрештою виграють споживачі.
Сильний євро здешевлює імпорт. Місцевим компаніям стає вигідніше купувати закордонну сировину, проміжні продукти, через що споживчі товари дешевшають.
А ось із експортом ситуація неоднозначна. Ослаблення долара призвело до 12%-вого ралі з початку року, а поєднання зміцнення євро з можливістю введення мит з боку США може боляче вдарити по європейському бізнесу, орієнтованому на експорт.
Але все ж таки є позитивні сигнали для економіки єврозони, зокрема — для споживання та інвестиційної активності.
Темпи інфляції останнім часом знижувалися швидше, ніж очікувалося. ЄЦБ додатково знизив відсоткові ставки і існує можливість подальшого зниження через кілька місяців.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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