Суд підтвердив, що росія має сплатити пів мільярда гривень за збитками банків, що виводяться з ринку — Finance.ua
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Суд підтвердив, що росія має сплатити пів мільярда гривень за збитками банків, що виводяться з ринку

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Суд підтвердив, що росія має сплатити пів мільярда гривень за збитками банків, що виводяться з ринку
Суд підтвердив, що росія має сплатити пів мільярда гривень за збитками банків, що виводяться з ринку
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виграв вже другий позов до росії за збитками банків, що виводяться з ринку.
Про це повідомив Фонд гарантування.
Так, 17 липня 2025 р. Господарський суд м. Києва повністю задовольнив позовні вимоги Фонду до країни-агресора росії на загальну суму 498,5 млн грн.
Це груповий позов, у якому об’єднано 5 банків, що зазнали збитків унаслідок російської збройної агресії, — ПАТ «Грін Банк», ПАТ «Ерде Банк», ПАТ «Укргазпромбанк», ПАТ «Банк «Таврика», ПАТ «Фортуна- Банк».
Як повідомляв раніше Фонд, активи цих банків, як-от частина об’єктів нерухомості, кредитного портфелю (це, переважно, заставне майно та\або позичальники за місцем реєстрації), знаходились на територіях Донецької та Луганської областей, що були окуповані росією у 2014 р. Внаслідок цього банки втратили змогу розпоряджатись цим майном.
«Загалом збитки банків від дій росії з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення ми попередньо оцінюємо у 84 мільярди гривень.
За ними будуть подані позови, а отримані судові рішення у перспективі дозволять порушити питання про стягнення збитків з росії на міжнародній арені" - наголосила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.
У ще одній справі банку «Український фінансовий світ» Господарський суд м. Києва ухвалив позитивне рішення 23 січня 2024 р. (справа № 910/7444/23) та постановив стягнути з росії понад 1,9 млрд грн. Рішення не оскаржувалось, набрало законної сили, є остаточним та передане до виконавчої служби
За підрахунками Фонду, збитки банків унаслідок агресії рф у період 2014−2022 рр. за попередньою оцінкою складають понад 84 млрд грн. Оцінка збитків триває.
Також Фонд гарантування вкладів готує перелік збитків, завданих банкам росією уже за час повномасштабної війни. Ці дані будуть передані до Міжнародного Реєстру збитків для України (RD4U), коли Реєстр буде відкритий для подання таких заяв від юридичних осіб.
За матеріалами:
Finance.ua
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