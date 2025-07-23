Нові вагони для «Укразалізниці»: підписано контракт — Finance.ua

Нові вагони для «Укразалізниці»: підписано контракт Сьогодні 11:13 — Фондовий ринок

Нові вагони для «Укразалізниці»: підписано контракт

22 липня завершено процедури контрактування, що дають старт виробництву 100 нових пасажирських вагонів для" Укрзалізниці".

Компанія підписала з вітчизняним заводом-виробником ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» договір про закупівлю пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними технічними та планувальними рішеннями в габариті Т, тож сумарно цього року замовлено за відповідною бюджетною програмою 100 пасажирських вагонів. Про це пише «Укрзалізниця.»

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Характеристика вагонів

Вагони останньої законтрактованої партії будуть здатні прослужити на 20 років довше,

матимуть подовжені міжремонтні інтервали

потребуватимуть меншої кількості обслуговуючого та сервісного персоналу для роботи.

У межах загального замовлення в 100 вагонів, сигнальна партія у 5 вагонів нового покоління матиме сучасні системи управління, практично на 80% більший термін експлуатації та вміщуватиме більше пасажирів — до 44 в одному купейному вагоні (+10% до максимуму в стандартних вагонах).

Нові вагони матимуть збільшену ширину кузова та покращене планування зі збільшеною довжиною спального місця до 2,2 м.

На вагонах цього типу буде здійснено перехід з вугільного опалення на повністю електричне з удосконаленим індивідуальним керуванням температурою в кожному купе. Сучасна система дозволить використовувати клімат-контроль навіть під час тривалих зупинок поїзда та на ділянках шляху з незначною швидкістю.

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Строк експлуатації цих вагонів — 50 років, завдяки виконанню кузовів із нержавіючої сталі. Це на 20 років більше, ніж для стандартних вагонів Укрзалізниці.

5 пасажирських вагонів нового покоління, які замовляються серед загального обсягу контрактів у 100 вагонів, будуть купейними з можливістю трансформації у вагони типу СВ.

Один вагон буде інклюзивним та матиме електричний підйомник, пандус для високої платформи та збільшене купе для подорожей пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному.

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