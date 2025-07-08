«Укрзалізниця» розширила кількість поїздів із жіночими купе — Finance.ua
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«Укрзалізниця» розширила кількість поїздів із жіночими купе

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«Укрзалізниця» розширила кількість поїздів із жіночими купе
«Укрзалізниця» розширила кількість поїздів із жіночими купе
Укрзалізниця розширила перелік поїздів із жіночими купе. У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони», — сказано в повідомленні.
Нові поїзди з жіночими купе:
  • № 38/37 Київ — Запоріжжя;
  • № 98/97 Ковель — Київ;
  • ⁠⁠№ 22/21 Львів — Харків.
У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5, перші рейси — вже з 25 липня.
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Жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:
  • № ½ Харків — Ворохта;
  • № ¾ Запоріжжя — Ужгород;
  • № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • № 15/16 Харків — Ясіня;
  • № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород);
  • № 22/21 Львів — Харків;
  • № 26/25 Одеса — Ясіня;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • ⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя;
  • № 41/42 Дніпро — Трускавець;
  • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • № 75/76 Київ — Кривий Ріг;
  • ⁠№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород);
  • № 95/96 Київ — Рахів;
  • № 98/97 Ковель — Київ.
Нагадаємо, у 2023 році Укрзалізниця запустила жіночі купе. Такі купе вирішили запустити на маршрутах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків. Придбати квиток можна за 20 днів до поїздки. Місця відповідно маркуються в застосунку.
У червні Укрзалізниця призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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