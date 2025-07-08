«Укрзалізниця» розширила кількість поїздів із жіночими купе — Finance.ua

«Укрзалізниця» розширила кількість поїздів із жіночими купе Сьогодні 07:22 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» розширила кількість поїздів із жіночими купе

Укрзалізниця розширила перелік поїздів із жіночими купе. У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони», — сказано в повідомленні.

Нові поїзди з жіночими купе:

№ 38/37 Київ — Запоріжжя;

№ 98/97 Ковель — Київ;

⁠⁠№ 22/21 Львів — Харків.

У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5, перші рейси — вже з 25 липня.

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Жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:

№ ½ Харків — Ворохта;

№ ¾ Запоріжжя — Ужгород;

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№ 15/16 Харків — Ясіня;

№ 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород);

№ 22/21 Львів — Харків;

№ 26/25 Одеса — Ясіня;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

№ 75/76 Київ — Кривий Ріг;

⁠№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород);

№ 95/96 Київ — Рахів;

№ 98/97 Ковель — Київ.

Нагадаємо, у 2023 році Укрзалізниця запустила жіночі купе. Такі купе вирішили запустити на маршрутах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків. Придбати квиток можна за 20 днів до поїздки. Місця відповідно маркуються в застосунку.

У червні Укрзалізниця призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем.

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