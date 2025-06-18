«Укрзалізниця» запускає регіональний експрес з 27 червня — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускає регіональний експрес з 27 червня Сьогодні 10:26 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» запускає регіональний експрес з 27 червня

Укрзалізниця запускає регіональний експрес № 856/855 Житомир — Київ — Житомир з 27 червня 2025 р.

Про це повідомила компанія.

До Житомира зі столиці можна буде доїхати за гарантовані 2 години з лишком.

Крім того, квиток на залізничний експрес вийде майже в 2,5 рази дешевшим за маршрутку.

Зупинятиметься поїзд тільки у Фастові.

Електропоїзд курсуватиме щодня у будні:

З 27 червня № 855 Київ — Житомир:

відправлення з початкової о 17:48.

відправлення з Фастова о 18:30.

прибуття на кінцеву о 19:58.

З 30 червня № 856 Житомир — Київ (з урахуванням ремонтних робіт на ділянці):

відправлення з початкової о 06:18.

відправлення з Фастова о 07:49.

прибуття на кінцеву о 08:44.

Що там буде

інклюзивний салон із місцями для людей з інвалідністю;

місця для велосипедів;

сповивальні столики;

таблички шрифтом Брайля;

можливість зарядити ваші гаджети.

Як купити квитки

Купити квитки можна за 10 діб в застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів, а вартість проїзду істотно нижче ніж автомобільним транспортом.

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