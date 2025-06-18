«Укрзалізниця» запускає регіональний експрес з 27 червня — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускає регіональний експрес з 27 червня
Укрзалізниця запускає регіональний експрес № 856/855 Житомир — Київ — Житомир з 27 червня 2025 р.
Про це повідомила компанія.
До Житомира зі столиці можна буде доїхати за гарантовані 2 години з лишком.
Крім того, квиток на залізничний експрес вийде майже в 2,5 рази дешевшим за маршрутку.
Зупинятиметься поїзд тільки у Фастові.
Електропоїзд курсуватиме щодня у будні:
З 27 червня № 855 Київ — Житомир:
- відправлення з початкової о 17:48.
- відправлення з Фастова о 18:30.
- прибуття на кінцеву о 19:58.
З 30 червня № 856 Житомир — Київ (з урахуванням ремонтних робіт на ділянці):
- відправлення з початкової о 06:18.
- відправлення з Фастова о 07:49.
- прибуття на кінцеву о 08:44.
Що там буде
- інклюзивний салон із місцями для людей з інвалідністю;
- місця для велосипедів;
- сповивальні столики;
- таблички шрифтом Брайля;
- можливість зарядити ваші гаджети.
Як купити квитки
Купити квитки можна за 10 діб в застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів, а вартість проїзду істотно нижче ніж автомобільним транспортом.
Поділитися новиною