«Укрзалізниця» запускає регіональний експрес з 27 червня — Finance.ua
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«Укрзалізниця» запускає регіональний експрес з 27 червня

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«Укрзалізниця» запускає регіональний експрес з 27 червня
«Укрзалізниця» запускає регіональний експрес з 27 червня
Укрзалізниця запускає регіональний експрес № 856/855 Житомир — Київ — Житомир з 27 червня 2025 р.
Про це повідомила компанія.
До Житомира зі столиці можна буде доїхати за гарантовані 2 години з лишком.
Крім того, квиток на залізничний експрес вийде майже в 2,5 рази дешевшим за маршрутку.
Зупинятиметься поїзд тільки у Фастові.
Електропоїзд курсуватиме щодня у будні:
З 27 червня № 855 Київ — Житомир:
  • відправлення з початкової о 17:48.
  • відправлення з Фастова о 18:30.
  • прибуття на кінцеву о 19:58.
З 30 червня № 856 Житомир — Київ (з урахуванням ремонтних робіт на ділянці):
  • відправлення з початкової о 06:18.
  • відправлення з Фастова о 07:49.
  • прибуття на кінцеву о 08:44.
Що там буде
  • інклюзивний салон із місцями для людей з інвалідністю;
  • місця для велосипедів;
  • сповивальні столики;
  • таблички шрифтом Брайля;
  • можливість зарядити ваші гаджети.

Як купити квитки

Купити квитки можна за 10 діб в застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів, а вартість проїзду істотно нижче ніж автомобільним транспортом.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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