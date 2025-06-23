Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на популярні напрямки — Finance.ua

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на популярні напрямки Сьогодні 13:36 — Особисті фінанси

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на популярні напрямки

Укрзалізниця призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем.

Поїзд № 291/292 Київ — Львів — Київ курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 липня.🚂 Поїзд № 265/266 Київ — Одеса — Київ курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня.

Поїзд № 159/160 Київ — Трускавець вирушатиме з Києва та Трускавця:29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 липня.

Поїзд № 168/167 Львів — Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси: 27, 29 червня, в також 4, 6, 11, 13, 18, 20 липня.

У складі призначених поїздів курсуватимуть купейні вагони, але з місцями для сидіння.

Звертаємо увагу: при виборі місць в купейних вагонах із сидячою схемою непарні місця розташовані біля вікна, а парні — ближче до дверей купе.

Квитки на поїзди будуть доступні вже невдовзі онлайн:

на сайті;

в мобільному застосунку Укрзалізниці;

в касах вокзалів.

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