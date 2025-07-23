Оптимістичні очікування: як зросли обсяги кредитного портфеля клієнтів банків — Finance.ua
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Оптимістичні очікування: як зросли обсяги кредитного портфеля клієнтів банків

Кредит&Депозит
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Оптимістичні очікування: як зросли обсяги кредитного портфеля клієнтів банків
Оптимістичні очікування: як зросли обсяги кредитного портфеля клієнтів банків
Результати опитування за підсумками ІI кварталу 2025 року свідчать про оптимістичні очікування банків стосовно зростання обсягу кредитного портфеля клієнтів та певне поліпшення його якості.
Респонденти зазначили, що попит на кредити бізнесу та населення і далі зростав. Про це повідомляється в Опитуванні про умови банківського кредитування НБУ (ІІІ квартал 2025 року).
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Так, вперше з початку повномасштабного вторгнення найбільше зріс попит на довгострокові позики та кредити великим підприємствам. Також посилився попит корпоративних клієнтів як на гривню, так і на валюту. Зростання попиту банки пояснювали потребами в капітальних інвестиціях й оборотному капіталі.
Оптимістичні очікування: як зросли обсяги кредитного портфеля клієнтів банків
Водночас доступ до кредитів від інших банків і зростання обсягу внутрішнього фінансування стримували попит на позики підприємствам. Другий квартал поспіль банки зазначають, що відсоткові ставки є чинником стримування попиту.
Оптимістичні очікування: як зросли обсяги кредитного портфеля клієнтів банків
Прогнози
У липні — вересні респонденти прогнозують зростання попиту на всі види кредитів бізнесу. У ІІ кварталі попит населення зріс як на іпотеку, так і на споживчі позики.
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У ІІІ кварталі респонденти очікують зростання попиту населення як на іпотеку, так і на споживчі кредити.
За оцінками переважної частки банків, у ІІ кварталі боргове навантаження бізнесу залишалося середнім. Водночас дещо знизилася частка фінустанов, що вважали закредитованість домогосподарств низькою.

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Довідка Finance.ua:

  • НБУ оприлюднив схвалену Радою з фінансової стабільності та Правлінням Національного банку Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла.
Ключові цілі:
  • зниження рівня ризиків через упровадження масового продукту страхування воєнних ризиків та вдосконалення законодавчого регулювання будівництва житлової нерухомості;
  • забезпечення доступного і зрозумілого кредитування шляхом удосконалення моделі державної підтримки та стандартів розкриття інформації згідно з нормами ЄС;
  • посилення захисту прав кредиторів за допомогою оновлення процедур врегулювання проблемної заборгованості.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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