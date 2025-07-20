«єОселя»: яке житло купують в іпотеку — Finance.ua

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«єОселя»: яке житло купують в іпотеку

Кредит&Депозит
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«єОселя»: яке житло купують в іпотеку
«єОселя»: яке житло купують в іпотеку
За час дії державного іпотечного кредитування «єОселя» понад 18 тисяч українців скористалися програмою. Загальна сума виданих кредитів перевищила 30 млрд грн. Найбільше кредитів (9 331) отримали військовослужбовці та представники сектору безпеки.
Про це повідомили в Українській фінансовій житловій компанії.
Зазначається, що близько 45% тих, хто отримав іпотеку — українці віком від 26 до 35 років, ще 33% — у віковій категорії 36−45 років.

Яке житло обирають українці

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, цьогоріч зросла кількість українців, які обирають житло в новобудовах. У 2024 році частка таких придбань становила 33%, а у 2025 році — 60%.
Найбільш затребувана нерухомість — житло площею 50−73 кв. м. (39% від загальної кількості) та менше ніж 50 кв. м.(39%).
Загалом за програмою придбано понад 1 млн м² житла на суму понад 30 млрд грн:
  • 11 466 кредитів видані на житло вторинного ринку;
  • 6 632 — житло «першого продажу», з яких 1 449 кредитів видано на квартири у будинках на етапі зведення.
Нагадаємо, «Укрфінжитло» затвердило План стратегічного розвитку на 2025−2029 роки, який передбачає масштабування програми «єОселя» та видачу 70 тис. іпотечних кредитів за 5 років.
В оновленій стратегії розвитку житлового кредитування передбачено зміну підходів до роботи програми «єОселя». Головна ідея — перехід до нової, компенсаційної моделі іпотеки.
За матеріалами:
Finance.ua
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