Майже 235 млн грн відшкодування отримали вкладники в І півріччі 2025 — Finance.ua
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Майже 235 млн грн відшкодування отримали вкладники в І півріччі 2025

Кредит&Депозит
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Майже 235 млн грн відшкодування отримали вкладники в І півріччі 2025
Майже 235 млн грн відшкодування отримали вкладники в І півріччі 2025
У січні — червні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) виплатив близько 234,7 млн грн відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку.
Про це повідомляє ФГВФО.
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Зокрема, тільки протягом червня вкладникам було виплачено 5,9 млн грн.
«Фонд продовжує виплачувати відшкодування клієнтам банків, що виводяться з ринку, не припиняючи виконання цієї надважливої функції ні на день. Загалом після 24 лютого 2022 року виплачено понад 9 млрд грн гарантованого відшкодування.
повідомив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик.

Нагадаємо, під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування вкладники отримують гарантоване відшкодування коштів у повному обсязі включно з відсотками".
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Загальна сума виплат

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала майже 105,0 млрд грн, відшкодування отримали 96% вкладників банків.
Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 30 червня 2025 року кошти Фонду складали 42,6 млрд грн.
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Раніше директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв сказав, що сегменті депозитних вкладів вже у вересні можна очікувати поступове зниження дохідності. Причиною є потенційне рішення про зниження облікової ставки.
Також станом на червень 2025 року обсяг депозитів фізичних осіб в українських банках перевищив 1,42 трлн грн. Основну частину з них вкладники тримають у гривні — переважно на вимогу або на короткі строки. Така структура пояснюється високими ставками: середній рівень за гривневими вкладами наближається до 11% річних.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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