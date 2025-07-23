Умови та комісії в мікрокредитах: на що звертати увагу клієнтам — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Умови та комісії в мікрокредитах: на що звертати увагу клієнтам Сьогодні 12:14 — Кредит&Депозит

Умови та комісії в мікрокредитах: на що звертати увагу клієнтам

Наявність комісій — звична ситуація як для банківських кредитів, так і для пропозицій від мікрофінансових організацій (МФО). Якими саме будуть комісії — залежить від багатьох факторів, у тому числі й від підходу кредитора до прозорості. Не варто покладатися лише на рекламні заклики та привабливі цифри, які ви бачите на першому плані. За обіцянками вигоди можуть ховатися умови, що значно змінюють кінцеву суму до сплати. Як розібратися в деталях і не переплатити — далі у статті.

Наприклад, часто зустрічається реклама, в якій пропонують «безкоштовні позики», кредити під «0%» або під мінімальні ставки. Привабливо? Так. Проте варто зауважити: знижена ставка може діяти на обмежену суму або строк, плюс — окремо можуть прораховуватися додаткові платежі. Іноді важлива інформація приховується в «зірочках» (зносках), дрібному шрифті або з’являється лише на етапі підписання договору. Тож перед укладанням угоди треба уважно ознайомитися з її умовами.

Перш ніж брати кредит, переконайтеся, що компанія має ліцензію від Національного банку України. Це важливо: «сірі» сервіси можуть порушувати права клієнтів, нараховувати приховані комісії або не захищати персональні дані позичальників. Тому краще обирати лише офіційні фінансові установи, діяльність яких контролюють державні регулятори.

Ліцензію можна перевірити на сайті НБУ , а відгуки споживачів послуг — на незалежних платформах. Останні не завжди об’єктивні, але дозволяють скласти загальне враження про сервіс і підхід до обслуговування клієнтів.

Ще один важливий показник вартості кредиту — це реальна річна процентна ставка (скорочено — РРПС). Вона враховує не лише основну ставку за користування коштами, а й усі супутні витрати: комісії, плату за обслуговування, додаткові послуги. Саме РРПС відображає повну вартість кредиту для споживача. Закон вимагає, щоб банки та небанківські фінансові компанії вказували її у своїй рекламі та в кредитному договорі. Якщо ви не бачите цього показника або він вам не зовсім зрозумілий — попросіть менеджера фінансової установи надати пояснення. Ви маєте право знати всі деталі до того, як підпишете договір.

У договорі можуть міститися різні типи комісій. Наприклад, разова — за видачу кредиту, регулярна — за супровід або як плата за SMS-інформування. Інколи також додається комісія за касове обслуговування. Кожна з них має бути описана у документі.

Звертайте увагу і на графік платежів. Він має бути простим і зрозумілим, щоб ви одразу бачили, коли саме та скільки потрібно сплатити.

Часто кредит супроводжується додатковими послугами — страхування, консультації або інформування. Вони можуть бути корисними, проте важливо розуміти, чи є ці послуги обов’язковими. Якщо вам їх пропонують — уточнюйте, як вони впливають на вартість кредиту і чи можна від них відмовитися.

Деякі МФО в рекламі вказують привабливу ставку, наприклад 0,5% на день, але реальна сума переплати може бути значно більшою. Чому так відбувається? Часто ставка змінюється залежно від суми або періоду кредитування. Наприклад, якщо акція поширюється на суму до 3000 грн строком до 14 днів, а людина бере більше і на довше — ставка зросте. У кредитному договорі вона буде вказана правильно, тобто збільшеною, але позичальник побачить це, тільки якщо уважно прочитає договір. У підсумку замість умов із реклами доводиться сплачувати удвічі або й утричі більше.

Так само з акцією «0%». Часто вона діє лише на строк до 7 або 10 днів і для суми до 500 грн. Якщо ці межі перевищуються — то автоматично, з першого ж дня користування коштами, до кредиту застосовується стандартна ставка сервісу, наприклад, 1% на день, без додаткових попереджень на основному екрані чи в особистому кабінеті.

Автоматична зміна ставки в такій ситуації не є порушенням з боку фінансової установи. Але для позичальника важливо знати про ці зміни ще до оформлення договору.

Фінансова грамотність — це не тільки про проценти, а й про вміння розібратися в умовах, поставити правильні запитання та свідомо прийняти рішення. І прозора комунікація з боку фінансової компанії має в цьому допомагати. У Moneyveo всі комісії прозорі. Інформація про них, як і повна сума платежів, відображається в особистому кабінеті та в договорі клієнта ще до оформлення кредиту. Служба підтримки сервісу завжди готова пояснити умови обслуговування та допомогти вирішити всі питання щодо користування його кредитами.

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ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА». Ліцензія НБУ від 08.03.2024 р. на надання коштів та банківських металів у кредит, безстрокова. Служба підтримки: 0800219393 з 9:00 до 21:00 без вихідних. Email: support@moneyveo.ua . Деталі — на moneyveo.ua

За матеріалами: Moneyveo

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