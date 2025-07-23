Україна уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд гривень — Finance.ua

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Україна уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд гривень

Казна та Політика
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Україна уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд гривень
Україна уклала контракти на дрони-перехоплювачі на 3 млрд гривень
Як повідомив голова Міністерства оборони Денис Шмигаль, Україна розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів.
Так, вчора три виробники отримали державні контракти. Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд грн.
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«Будемо далі масштабувати ці технології. Разом із Першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим зустрілися з Brave1, командою Мінцифри, виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України. Зосередилися на забезпеченні безпілотниками наших воїнів на передовій. Велику увагу приділили дронам-перехоплювачам, які здатні протидіяти російським «шахедам», — йдеться в повідомленні.
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Як написав міністр, Україна має вже чотири держконтракти з виробниками. Крім того, Міноборони веде перемовини з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів.
Раніше йшлося про те, що Сполучені Штати хочуть купувати дрони, вироблені в Україні. Натомість Київ прагне придбати іншу зброю від американських виробників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NewsMax.
За його словами, наразі Київ хоче придбати у Вашингтона зброю, аби створити повітряний щит. Це взаємовигідне співробітництво для обох сторін, адже американці виявили інтерес до українських дронів.
Нещодавно писали про те, Влада Норвегії додатково надасть 6,5 млрд норвезьких крон (приблизно 551 млн євро) на виробництво дронів та закупівлю безпілотних технологій для України.
За матеріалами:
Finance.ua
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