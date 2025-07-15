День финансов: закон о множественном гражданстве, лучшее место для выхода на пенсию — Finance.ua

День финансов: закон о множественном гражданстве, лучшее место для выхода на пенсию
Во вторник, 15 июля, ВР одобрила продление военного положения и мобилизацию еще на 90 дней. А Президент Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.
Также ЕС официально продлил временную защиту для украинцев до 2027 года.
Курс доллара.
Национальный банк сохранил интервенции на высоком уровне, несмотря на значительное уменьшение дефицита валюты, позволяя лишь незначительные колебания курса гривны. Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
Более 52% имеющихся вакансий приходится на крупные предприятия.
Военное положение в Украине существенно изменило рынок труда, вызвав миграцию населения, мобилизацию, разрушение предприятий и изменение экономических приоритетов. Больше всего пострадали промышленность, транспорт и строительство, в т о же время сектор информационных технологий, торговля демонстрируют относительную устойчивость.
- Также предприниматели могут получить грант на открытие или возобновление бизнеса.
Сколько договоров ОСАГО заключили украинские страховые компании.
За январь-июнь 2025 года страховыми компаниями Украины было заключено более 3,4 миллиона договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО).
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🏛️ Банки имеют право расторгнуть договор банковского обслуживания (закрыть счета клиента) по собственной инициативе. Каковы основания для расторжения деловых отношений с клиентом по инициативе банка? Finance.ua написал об этом статью:
Разрыв отношений по инициативе банка: сколько вам придется заплатить
Где лучшее место для выхода на пенсию.
Лучшее место для выхода на пенсию, по данным Natixis, — Швейцария, которая поднялась со второго места в прошлом году, чтобы опередить Норвегию. Эта страна продемонстрировала сильные результаты в области безработицы, равенства доходов, продолжительности жизни
и т. д.
Кстати:
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Украла на первом свидании почти 50 тыс. дол.
В полицию Киева поступило сообщение о краже значительной суммы денег у жителя столицы. В ходе розыскных мер полицейские установили, что накануне вечером 33-летний заявитель познакомился с 22-летней девушкой и пригласил ее к себе домой. Гостья, увидев наличные деньги в сумке хозяина дома, похитила около 50 000 долларов и покинула квартиру.
«Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами.
Ко Дню Украинской Государственности «Укрпочта» выпустила новую марку «Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже». Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
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