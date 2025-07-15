День финансов: закон о множественном гражданстве, лучшее место для выхода на пенсию — Finance.ua

День финансов: закон о множественном гражданстве, лучшее место для выхода на пенсию Сегодня 17:36

Во вторник, 15 июля, ВР одобрила продление военного положения и мобилизацию еще на 90 дней. А Президент Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.

Также ЕС официально продлил временную защиту для украинцев до 2027 года.

Курс доллара.

Национальный банк сохранил интервенции на высоком уровне, несмотря на значительное уменьшение дефицита валюты , позволяя лишь незначительные колебания курса гривны. Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Более 52% имеющихся вакансий приходится на крупные предприятия.

Военное положение в Украине существенно изменило рынок труда, вызвав миграцию населения, мобилизацию, разрушение предприятий и изменение экономических приоритетов. Больше всего пострадали промышленность, транспорт и строительство, в т о же время сектор информационных технологий, торговля демонстрируют относительную устойчивость.

Также предприниматели могут получить грант на открытие или возобновление бизнеса.

Сколько договоров ОСАГО заключили украинские страховые компании.

За январь-июнь 2025 года страховыми компаниями Украины было заключено более 3,4 миллиона договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО).

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🏛️ Банки имеют право расторгнуть договор банковского обслуживания (закрыть счета клиента) по собственной инициативе. Каковы основания для расторжения деловых отношений с клиентом по инициативе банка? Finance.ua написал об этом статью:

Где лучшее место для выхода на пенсию.

и т. д. Лучшее место для выхода на пенсию, по данным Natixis, — Швейцария, которая поднялась со второго места в прошлом году, чтобы опередить Норвегию. Эта страна продемонстрировала сильные результаты в области безработицы, равенства доходов, продолжительности жизни

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в Украине более 10 млн пенсионеров: как изменились суммы выплат за год.

у некоторых пенсионеров изымут средства со счетов в «Ощадбанке». Почему так — детали здесь.

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Пенсии военнослужащим: куда и как обращаться за назначением. Также стало известно, как получить 15 млн грн в случае гибели или смерти военнослужащего.

Украла на первом свидании почти 50 тыс. дол.

В полицию Киева поступило сообщение о краже значительной суммы денег у жителя столицы. В ходе розыскных мер полицейские установили, что накануне вечером 33-летний заявитель познакомился с 22-летней девушкой и пригласил ее к себе домой. Гостья, увидев наличные деньги в сумке хозяина дома, похитила около 50 000 долларов и покинула квартиру.

«Укрпочта» выпустила уникальную марку с ведьмами.

Ко Дню Украинской Государственности «Укрпочта» выпустила новую марку «Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже». Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

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