День финансов: ВР продлила действие военного положения и мобилизации, «самодепортация» Трампа, США снизили «счет» Украине — Finance.ua
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День финансов: ВР продлила действие военного положения и мобилизации, «самодепортация» Трампа, США снизили «счет» Украине

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В среду, 16 апреля, Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации с 9 мая на 90 суток до 6 августа 2025 года.
Рада приняла закон о денежной помощи семьям погибших героев. Согласно новому закону, семьи погибших, защищая Украину от 24 февраля 2022 года до конца действия военного положения, смогут получить единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен, если погибший участвовал в боевых действиях.
  • Зеленский инициирует «промышленный Рамштайн» для возобновления стратегических предприятий после атак рф.
  • Военные ВСУ смогут самостоятельно назначать получателей их выплат в случае плена.
США снизили «счет» Украине в три раза. США, по-видимому, смягчили свои требования к Украине. Речь идет о возвращении помощи в ходе переговоров об экономическом соглашении между странами.
Соглашение о полезных ископаемых с США. Президент Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе будут продолжаться переговоры между Украиной и США по соглашению о полезных ископаемых.
Трамп хочет запустить программу самодепортации. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запустить новую программу и предложить деньги находящимся в стране нелегально иммигрантам, чтобы они смогли покинуть ее добровольно.
В Украине растут зарплаты. Согласно информации Государственной службы статистики, в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных сотрудников составила 21 473 грн, что на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом. В IV квартале 2024 года этот показатель составил 24 153 грн, продемонстрировав годовой рост на 25,6%.
Причины, почему экономика притормозила. По оценкам Минэкономики, в феврале 2025 года ВВП вырос на 0,7% [±0,2%] (по сравнению с ростом на 1,5% в январе 2025 года и 6,8% в феврале 2024 г.). Замедление темпов роста экономики в феврале произошло из-за ракетных обстрелов объектов газодобычи и временного уменьшения активности экспортеров.
Имущество в налоговом залоге. Налогоплательщик может отчуждать имущество, находящееся в налоговом залоге, только с согласия контролирующего органа, а также в случае, если контролирующий орган в течение десяти дней с момента получения от налогоплательщика соответствующего обращения не дал ответа на предоставление (непредоставление) согласия.
Какие страны больше всего хотят оставить украинских беженцев. Европейские страны заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы остались у них. Прежде всего это касается стран, наиболее зрелых в вопросе миграционной политики.
  • При этом Германия готовит изменения в отношении беженцев.
Где самые высокие и самые маленькие пенсии в Украине По данным Пенсионного фонда, сегодня в Украине насчитывается более 10,3 млн пенсионеров. За год пенсионеров стало меньше на 176 тысяч. После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает 3 340 грн пенсии.
Почему украинцы меньше покупают валюты. По мнению финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, в ближайшие месяцы объемы ввоза наличных могут еще снизиться, но несущественно.
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Кредитные карты без процентов: что могут предложить банки 💳

🧐 Также мы разбирались в новой статье, что такое USDT и USDC: Как стейблкоины стали цифровой альтернативой доллару в Украине.
По материалам:
Finance.ua
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