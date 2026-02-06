День финансов: возвращение мигрантов, зарплаты на «Укрпочте», новые цены на билеты в УЗ Сегодня 17:45

В пятницу, 6 февраля, о зарплатах, курсе и кредитах на жилье.

Инфляционный отчет НБУ: зарплаты, тарифы, инфляция

Национальный банк прогнозирует , что в 2026 году реальные зарплаты вырастут на 7% (как и в 2025 году), а в 2027—2028 годах — около 6% ежегодно. Регулятор также прогнозирует, что чистый отток населения в 2026 году составит около 0,2 млн. человек. В то же время, чистое возвращение мигрантов начнется в 2027 году.

Как говорится в отчете НБУ, в ближайшие месяцы инфляция будет дальше снижаться, прежде всего благодаря остаточным эффектам от роста урожаев в 2025 году.

Кроме того, по данным регулятора, неопределенность с темпами коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги на прогнозном горизонте может повлиять на пересмотр прогноза инфляции как в одну, так и в другую сторону.

Добавим, что международные резервы Украины на 1 февраля 2026 года выросли до 57 660,3 млн долл. США, обновив исторический максимум. В январе они увеличились на 357,8 млн долл. США по сравнению с предыдущим месяцем благодаря внешнему финансированию.

Курс доллара на следующей неделе

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тараса Лесового, после обновления курсовых уровней в начале года валютный рынок постепенно входит в фазу выравнивания спроса и предложения.

На следующей неделе важную роль будет играть бюджетный фактор: период налоговых платежей стимулирует бизнес активнее продавать валюту для выполнения своих обязательств перед государством. В таких условиях Национальный банк получает больше пространства для маневра, уменьшая объемы валютных интервенций без угрозы для курсовой стабильности.

Какие зарплаты на «Укрпочте»

В компании есть работники, получающие минимальную заработную плату — 8 650 грн в месяц. Речь идет преимущественно о почтальонах в сельской местности. Однако эта сумма является базовой оплатой «за сам факт прихода на работу», а основной доход формируется за счет премий за конкретные услуги. Начальники отделений в Киеве могут получать более 30 тысяч гривен в месяц.

Чтобы привлечь работников, в Киеве на первый квартал 2026 года вводят бонус — 5 тыс. грн при приеме на работу для новых начальников и операторов отделений.

НДС для ФЛП

Вloomberg со ссылкой на источники сообщил , что Украина стремится смягчить повышение налогов, которого требует Международный валютный фонд для разблокирования финансирования более чем на $8 млрд. Так, Министерство финансов планирует смягчить законопроект, предложив повысить порог дохода для налогообложения НДС до 2 или 4 миллионов гривен, вместо 1 млн, как требовал МВФ.

Динамичное ценообразование в УЗ

Укрзализныця разрабатывает план динамичного ценообразования на билеты премиум-сегмента, а также обновляет условия возврата средств за билеты, которые возвращают пассажиры. Ожидается, что цены на проезд в плацкартных и купейных вагонах, а также во 2 классе «Интерсити» во внутреннем сообщении останутся без изменений.

Новые условия «єОселя»

В декабре 2025 года Кабмин принял постановление, существенно обновившее правила участия в программе «єОселя». Часть изменений уже вступила в силу, в частности, расширен перечень льготных категорий. Другая часть новшеств начинает действовать с 9 февраля 2026 года и предусматривает более жесткие ограничения, непосредственно влияющие на возможность участия граждан в программе и параметры жилья, которое может быть приобретено в ипотеку. Что это значит для участников программы — рассказываем здесь

Аналитика Dim. Ria свидетельствует , что средняя стоимость квадратного метра в новостройках за месяц менялась в пределах 1−3% в зависимости от региона. Самую низкую среднюю стоимость за квадратный метр предлагают застройщики в Сумской и Запорожской областях — всего $571 за кв.м.

Кстати, «Киевгорстрой» создал 24 рабочие группы, которые займутся недостроями. Введение работы совместных групп стало стратегическим решением, позволяющим синхронизировать усилия застройщика, подрядчиков и инвесторов.

Ситуация с теплом в Киеве

Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил , что в Киеве возобновить теплоснабжение в ближайшее время невозможно в 1126 многоэтажек из-за разрушения ТЭЦ-4. Правительство вместе с энергетическими компаниями работает над максимально стабильным электроснабжением этих домов.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил , что специалисты завершили техническое обследование Дарницкой ТЭЦ и обнародовали предварительные выводы относительно сроков ее восстановления. Так, на восстановление систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев, если не будет последующих сокрушительных ударов врага.

Популярные среди украинцев электромобили

В январе 2026 года количество объявлений о продаже подержанных электромобилей в Украине уменьшилось до 6,7 тыс. против 11,3 тыс. на пиковом уровне в марте 2025 года. По данным экспертов, модель Volkswagen ID. Unyx (2024) стала одним из новых лидеров рынка, вытесняя ID.4. Средняя цена выросла до $27 300. Зачастую автомобили продаются еще до появления публичных объявлений. Подробно о топ-10 электромобилях рассказываем по ссылке

