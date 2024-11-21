День финансов: условия пользования счетами в банках, альтернативы депозитам, онлайн-отсрочка для многодетных родителей — Finance.ua

День финансов: условия пользования счетами в банках, альтернативы депозитам, онлайн-отсрочка для многодетных родителей Сегодня 17:45

Четверг, 21 ноября. Новый порядок открытия и закрытия банковских счетов, условия открытия авиасообщения, повышение зарплат в 2025 году.

Условия пользования счетами в банках. Национальный банк Украины Национальный банк Украины обновил порядок открытия и закрытия счетов. Теперь для подписания документов можно использовать электронную подпись, если это предусмотрено договором.

Доходность депозитов. Банкиры Банкиры отмечают , что пик заинтересованности граждан ультракороткими вкладами идет на убыль. В то же время на замену ультракоротким вкладам есть бессрочные. Доходность классических срочных вкладов, как ожидается, будет увеличиваться.

Народный депутат Даниил Гетманцев сообщил , что приток средств бизнеса и населения в банковскую систему продолжается.

В то же время из-за повышения военного сбора часть украинцев задумываются над альтернативами для банковских депозитов. Что можно выбрать — рассматриваем в новой статье:

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт расскажет, что будет с курсом доллара до конца года:

«Матрица реформ». Украина вместе со Всемирным банком Украина вместе со Всемирным банком презентовали план изменений «Матрица реформ». Это план, содержащий все утвержденные рекомендации от партнеров. Только на текущий год это более 300 условий и более 500 индикаторов.

Списание долга. Администрация президента США Джо Байдена Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу, что планирует списать $4,65 млрд долга Украины. Списание долга «поможет Украине одержать победу, отвечающую национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7 и НАТО», говорится в письме Госдепа в Конгресс.

Зарплаты в 2025 г. Как Как свидетельствуют результаты опроса robota.ua, в этом году 58% украинских бизнесов и 60% бизнесов с иностранным капиталом увеличили вознаграждение абсолютно всем сотрудникам и 71% компаний с иностранным капиталом планируют повышать зарплаты сотрудникам в 2025 году.

В настоящее время в Киеве 39 ведущих предприятий города предлагают 175 вакансий с решением жилищного вопроса для своих будущих работников.

В столице зарплатная динамика демонстрирует стабильный рост, особенно в сегментах, где востребованы высококвалифицированные специалисты. Киевский городской центр занятости опубликовал свежие данные о профессиях, гарантирующих высокие доходы.

Онлайн отсрочка от мобилизации. В Резерв+ В Резерв+ заработала возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей, а именно семей, имеющих трех несовершеннолетних детей в совместном браке.

Председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак добавил , что в следующем году будет отменена дневная форма обучения для аспирантов-контрактников, которая дает право на отсрочку от мобилизации.

Условие для открытия авиасообщения. Алексей Кулеба Алексей Кулеба заявил , что авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%. Но для этого нужны серьезные системы противовоздушной обороны. Возможность открытия авиасообщения в 2025 году напрямую зависит от ситуации на фронте.

Санкции против Фирташа. Правительство Великобритании Правительство Великобритании ввело санкции против Дмитрия Фирташа, определив его действия как подпадающие под Глобальный регламент по антикоррупционным санкциям. Санкции вводятся на основании того, что Фирташ «есть или был привлечен к ответственности за серьезную коррупцию или участие в ней».

Проблемы трудоустройства в Польше. Мигранты становятся все более неотъемлемой частью разных секторов польской экономики. Однако миграционные процессы до сих пор тормозят увеличение трудоустройства иностранцев в Польше. Мигранты становятся все более неотъемлемой частью разных секторов польской экономики. Однако миграционные процессы до сих пор тормозят увеличение трудоустройства иностранцев в Польше. Наибольшей проблемой работодатели называют длительность и нечеткость процедур легализации.

В то же время украинские беженцы внесли в этом году в чешский бюджет уже на 5,7 миллиарда крон больше, чем получили из него.

Кстати, с 15 декабря «Укрзализныця» запускает прямой ежедневный поезд Киев — Будапешт (Венгрия) и поезд Киев — Чоп — Братислава (Словакия) с пересадкой. Стоимость билета в купейном вагоне — ориентировочно 3 000 грн.

Цены на жилье. Данные Госстата Данные Госстата показывают , что в третьем квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 11,7%. На первичном рынке жилье подорожало на 14,1%, а на вторичном — на 10,5%.

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