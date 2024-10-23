День финансов: транш от МВФ, прогноз курса до 2029 года, перечень добропорядочных налогоплательщиков — Finance.ua

День финансов: транш от МВФ, прогноз курса до 2029 года, перечень добропорядочных налогоплательщиков Сегодня 17:45

Среда, 23 октября. Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне и выделил новый транш Украине размером около 1,1 млрд долларов.

Транш от МВФ. Украина Украина получила около 1,1 млрд долларов от Международного валютного фонда. Денежные средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

Добавим, что министр финансов США Джанет Еллен сообщила о планах выделить Украине кредит на общую сумму около 20 миллиардов долларов.

Прогноз МВФ относительно курса и экономики Украины. По По расчетам МВФ, в следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине будет составлять 45,0 грн/доллар. А в 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн. Прогнозируется , что в 2025 году государственный долг Украины впервые составит более 100% валового внутреннего продукта. Показатель экономического роста Украины по итогам 2024 года составит 3,0%, в то время как в следующем году снизится до 2,5%.

Наличные деньги на кассе за рубежом. ПриватБанк в сотрудничестве с Mastercard стал первым украинским банком, ПриватБанк в сотрудничестве с Mastercard стал первым украинским банком, запустившим услугу снятия наличных денег на кассе за границей без дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров. Теперь клиенты банка могут при необходимости снимать наличные деньги вместе с оплатой картой товаров за границей.

Проверка критически важных компаний. Кабинет Министров Кабинет Министров изменил порядок определения критически важных предприятий, разрешив проверять их на соответствие установленным критериям. В порядок добавили новый пункт, предусматривающий, что орган, принявший решение о предоставлении критического статуса, может проводить проверку их соответствия установленным критериям.

Клуб белого бизнеса. Министерство финансов Министерство финансов утвердило порядок формирования и обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков. В Минфине уверены, что введение порядка должно положительно повлиять на экономику страны, поскольку поощряет предприятия к легальной деятельности, уменьшает теневую экономику и повышает уровень поступлений в бюджет.

В то же время банкиры ожидают , что увеличение налогообложения будет выталкивать бизнес в тень. Все постепенно будет перетекать в кэш.

Кроме того, увеличение налогообложения банков, бизнеса и населения может усугубить ситуацию с кредитованием.

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К сожалению, во время войны аферисты находят множество способов выманить деньги у украинцев. К примеру, проблема мошенников «благотворителей» актуальна сегодня, как никогда. Всюду, где возникает необходимость собрать деньги, появляются и они. Поэтому Finance.ua решил рассказать, как обезопасить себя от такого обмана.

Новые облигации в «Дія». В приложении «Дія» теперь В приложении «Дія» теперь доступны еще две новые военные облигации — «Дебальцево» и «Авдеевка». Ставка облигации «Дебальцево» составляет 16,5% с датой выплаты 12 мая 2027 года, а облигации «Авдеевка» — 15,6% с датой выплаты 20 мая 2026 года.

Санкции ЕС против россии. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский считает , что западные партнеры Украины будут увеличивать санкции против россии, но они не имеют эффекта, на который рассчитывала Европа, поскольку их не ввели до конца.

Со своей стороны страны Группы семи планируют сохранить российские активы замороженными даже после войны с Украиной.

По мнению Зеленского, взаимное прекращение обстрелов объектов энергетической инфраструктуры и грузовых судов может ознаменовать завершение горячей фазы российско-украинской войны и открыть путь к мирным переговорам.

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Кстати, старший директор по найму персонала в EPAM Антон Филькевич рассказал , что нужно делать начинающему разработчику, чтобы повысить свои шансы на получение офера от работодателя.

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