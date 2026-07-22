День финансов: тестирование 5G в Киеве, детали меморандума с МВФ, рекордные объемы депозитов украинцев Сегодня 17:45

Среда, 22 июля. В Киеве начали тестировать 5G, МВФ обновил Меморандум об экономической и финансовой политике и пересмотрел перечень реформ, которые должна выполнить Украина, а Национальный банк призвал банки более тщательно проверять подозрительных клиентов.

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5G в Киеве

Мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell запустили пилотное тестирование технологии 5G в Киеве. Полноценный запуск 5G в Украине планируется только после окончания войны. Ранее 5G тестировали во Львове, Бородянке и Харькове. За это время сетью воспользовалось почти 1,5 млн абонентов, а в Украине запустили более 300 базовых станций пилотной сети.

Прибыли банков

Банки заработали 10,23 млрд. гривен в мае и 45 млрд. гривен с начала года. Для сравнения, в мае прошлого года прибыль банковской системы составила 12,5 млрд. гривен и 65,5 млрд. гривен с начала года. Доходы банков с начала текущего года составили 269,585 млрд гривен, а расходы — 224,585 млрд гривен.

Меморандум с МВФ

Обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках программы расширенного финансирования с МВФ после первого пересмотра содержит семь новых структурных маяков. Из них шесть касаются фискальной сферы

В документе отмечается , что восстановление Украины после войны потребует значительных финансовых ресурсов. Поэтому правительство ищет механизмы для сохранения бюджетных доходов после завершения действия военного сбора в размере 5%, который в соответствии с законодательством будет взиматься еще три года после отмены военного положения.

Также МВФ предлагает Украине уже с 2027 года начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.

Кроме того, эксперты МВФ рекомендовали Национальному банку рассмотреть возможность большего ослабления курса гривны для уменьшения дефицита текущего счета. НБУ признал результаты оценки внешнего сектора, однако не согласился с выводом о масштабе дисбаланса реального эффективного обменного курса.

Дополнительные проверки клиентов

Национальный банк рекомендовал банкам усилить проверки клиентов, оценивая экономическую целесообразность платежей предпринимателей, а также выявлять признаки фиктивной деятельности. В случае возникновения подозрений банки могут применять дополнительные меры финансового мониторинга, в том числе останавливать операции и закрывать счета.

💼 Многие ФЛП ошибочно полагают, что банк может заблокировать счет только по решению суда или исполнительной службы. На самом деле это далеко не так. Значительная часть блокировок проходит в рамках финансового мониторинга, который банки обязаны проводить в соответствии с украинским законодательством.

Finance.ua разобрался, в каких случаях банк вправе ограничить операции по счету ФЛП, и как предпринимателю снизить вероятность подобных проблем:

Объем депозитов населения

С начала 2026 года объем сбережений украинцев в банках вырос на 133 млрд. грн., или на 8,2%. По состоянию на 1 июля портфель вкладов населения превысил 1,75 трлн. грн., что стало историческим максимумом. За первое полугодие 2026 г. объем депозитов населения увеличился на 133 млрд грн, или на 8,2%.

Последние дни использования средств Национального кешбэка

В Дії напомнили , что использовать деньги, накопленные на карте Национального кешбэка, нужно до 31 июля включительно. После 31 июля 2026 года неиспользованные средства на картах Национального кешбэка будут возвращены в государственный бюджет.

Курс доллара к концу года

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает , что средний курс в 45,7 грн/доллар, заложенный в бюджете на 2026 год, завышен. По его прогнозу, курс будет около 44,6−44,7 грн, а кризисный сценарий — 48−50 грн.

Цена войны США с Ираном

Как пишет Reuters, расходы США на войну с Ираном уже достигли $37,5 млрд. Сумма охватывает уже понесенные расходы, а также прогнозируемые расходы до 30 сентября. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп обратился в Конгресс с запросом почти на $90 млрд дополнительного финансирования, большая часть которого должна быть направлена ​​на военную кампанию против Ирана.

Мифы о технических профессиях

Украинские компании сейчас испытывают один из острейших кадровых дефицитов за последние годы, а наибольший спрос — на квалифицированных работников в производстве, строительстве и энергетике. Представления о заводе с ржавыми станками и бесперспективности «синих воротничков» живут в наших головах еще с девяностых. Но сейчас рынок труда изменился, а подобные стереотипы сегодня больше вредят искателям, чем защищают от «плохого выбора». Work.ua вместе с KSE ProfTech рассказали о самых распространенных мифах об этой сфере.

Напомним, что неполное и сокращенное рабочее время — это разные режимы работы, имеющие разные правовые основания и правила оплаты труда . В неполное рабочее время работник работает меньше часов, а заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ. При сокращенном рабочем времени работнику установлена меньше норма рабочего времени, но получает заработную плату в полном размере должностного оклада или тарифной ставки.

🎬 Кстати, на сайте правительственных петиций появилось предложение сократить рабочее время с 40 до 32 часов в неделю с сохранением 100% заработной платы. Но актуальна ли такая реформа сейчас и что по этому поводу говорит Государственная служба занятости — рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале 👇

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