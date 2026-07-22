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Maersk приостанавливает работу в Черноморском порту из-за усиления ударов рф

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Maersk перенаправляет грузы из Черноморска в румынскую Констанцу
Maersk перенаправляет грузы из Черноморска в румынскую Констанцу
Компания Maersk временно приостановила контейнерный сервис в Черноморский рыбный порт из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления российских ударов по портовой инфраструктуре.
Об этом сообщили в компании «Маерск Украина».
В компании отметили, что из-за сложившейся ситуации фидерный оператор не может продолжать обслуживание украинского направления через Черноморский рыбный порт. В этой связи контейнерный сервис через порт Черноморск временно приостановлен до дальнейшего извещения.

Импортные грузы будут перенаправлены в Констанцу

Судно Medkon Mira V.629S, которое должно было выгрузить импортные грузы в Черноморском рыбном порту, будет переадресовано в порт Констанца (Румыния).
Также в румынский порт планируют перенаправить все импортные отправления с портом выгрузки Черноморск, которые уже находятся в Порт-Саиде или направляются в него.
Если Констанца не подходит как место разгрузки, клиенты могут подать заявку на изменение пункта назначения (Change of Destination).

Для экспорта предлагают два варианта

Для экспортных букингов с портом погрузки Черноморская компания предложила два варианта:
  • бесплатная отмена букинга без штрафных санкций;
  • изменение порта погрузки из Черноморска на Констанцу для контейнеров, уже находящихся в порту, с сохранением действующей ставки морского фрахта.
В Maersk подчеркнули, что все запросы на отмену или изменение бронирования необходимо согласовывать через представителей службы поддержки клиентов. Самостоятельное внесение изменений через онлайн-сервисы компании может привести к автоматическому начислению штрафов и перерасчету стоимости фрахта.

Доставку грузов будут организовывать через Румынию

Компания также сообщила, что доставка грузов между Украиной и Румынией будет организована автомобильным транспортом с согласованием маршрутов, тарифов и транзитных условий.
В Maersk отметили, что о возобновлении работы сервиса или других изменениях будет сообщено дополнительно.
По материалам:
Finance.ua
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