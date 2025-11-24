День финансов: «сворачивание» Национального кешбэка, планы относительно повышения зарплат Сегодня 18:10

Понедельник, 24 ноября. Появились данные, что 94% компаний повысили зарплаты в 2025 году. 😲 Покажите эту статистику вашему руководителю — пусть знает, что рынок не спит! В то же время эксперты подсчитали, сколько лет «живет» ФЛП в IT, и сколько лет нужно арендовать квартиру, чтобы «переплатить» ее стоимость.

Свертывание «Нацкешбэка» и «Зимняя поддержка»

В понедельник, 24 ноября, украинцы начали получать выплату 1 тыс. грн. в рамках государственной программы «Зимняя поддержка». Выплаты стартовали в городских отделениях Укрпочты. С 25 ноября пособие начнут выплачивать в сельских отделениях по всей стране. В первую очередь начислят почти 2 миллионам граждан, которые получают его автоматически вместе с пенсиями и социальными выплатами через Укрпочту.

В то же время, Кабинет Министров изменил перечень товаров и услуг, на которые можно направлять средства, полученные по программе Национальный кешбэк.

и т. д. Подробно о том, что нельзя оплатить Нацкешбэком, и где он будет работать — 🔎 Теперь нельзя потратить средства в местах питания, на страхование, похоронные службы, в учреждениях здоровья и красоты, врачебные и медицинские услуги, оплачивать мобильные тарифы или интернет, развлеченияПодробно о том, что нельзя оплатить Нацкешбэком, и где он будет работать — рассказываем здесь

Кроме того, в СМИ появилась информация , что с мая следующего года украинцам могут вовсе прекратить начислять деньги по программе «Национальный кешбэк». А при отсутствии бюджетных средств выплаты прекратятся раньше — с 1 января следующего года.

Позже в Минэкономики это опровергли

💬 «Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы Национального кешбэка в 2026 году. Обнародованная в медиа информация не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

Результаты переговоров в Женеве

В воскресенье, 23 ноября, представители Соединенных Штатов и Украины провели в Женеве обсуждение американского мирного предложения о прекращении войны. По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ. Обе стороны назвали консультации очень продуктивными.

После появления подробностей нового мирного плана США украинские акции на Варшавской фондовой бирже продемонстрировали значительный рост

Курс валют в Украине

Как рассказал первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук, ни одного публичного заявления МВФ о необходимости контролируемой девальвации в Украине не было. По его словам, НБУ ставит перед собой задачу повышать гибкость курса, чтобы реагировать на изменения спроса и предложения на валютном рынке. В то же время у регулятора нет целей по фиксированному уровню курса или контролируемой девальвации. Речь идет только о соответствии курса рыночным условиям.

Со своей стороны член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала , что на этой неделе внешние факторы, в частности движение цен на энергоносители и геополитические риски, будут создавать фон для краткосрочного давления на гривну.

💬 «Если появятся неожиданные новости о резервах, крупных правительственных расходах или изменении графиков международной помощи, рынок отреагирует оперативно и может выйти за пределы текущей стабильности», — прогнозирует банкир.

📝 Напомним, что Верховная Рада планирует принять законопроект, предусматривающий введение в 2026 году ставки налога на прибыль для банков в размере 50%. В Нацбанке считают инициативу небезопасной. По мнению регулятора, ресурс банковской системы ограничен, и дальнейшее внедрение повышенного налога на прибыль банков будет иметь негативный эффект для сектора. Что же говорят об инициативе банки, читайте в нашей новой статье:

Рынок труда в 2026 году

Результаты исследования, проведенного ЕБА, показали , что в 2025 году 83% зарплаты повысили 96% работодателей. В следующем году зарплаты планируют повысить 94% компаний. Также 2% работодателей рассматривают возможность внедрения четырехдневной рабочей недели. Кроме того, 74% компаний испытывают значительный дефицит кадров. Одна из причин — выезд молодых специалистов в возрасте 18−22 года.

Другое исследование, которое провело robota.ua, показало , что бизнес готовится к трудному году. 55% ожидают ухудшения экономической ситуации по сравнению с 2025 годом. 4% бизнесов планирует сокращение персонала.

Кстати, Национальное агентство квалификаций решило выяснить, какие профессии будут актуальны в Украине уже в ближайшем будущем. По ссылке кратко рассказываем о 12 специальностях.

Продолжительность жизни ФЛП в ІТ

Данные Опендатабот свидетельствуют , что медиана «жизни» ІТ-ФЛП, закрывшегося в 2025 году — 4 года. Каждый шестой бизнес завершается в течение первого года. Еще треть работает от одного до четырех лет. В 2025 году 26 158 ІТ-предпринимателей прекратили деятельность, тогда как было зарегистрировано 18 605 новых ФЛП.

Срок действия карт в Ощадбанке

Ощадбанк продлил срок действия своих платежных карт. Так, срок действия продлен до 30 июня 2026 года. Автоматическое продление касается карт, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года. В то же время автоматическое продление не произойдет для некоторых клиентов. Кому следует обратиться в банк за новой картой, чтобы ее не заблокировали, узнайте здесь

Окупаемость аренды квартиры

12−14 лет. Самый короткий период, когда затраты на аренду «догоняют» стоимость покупки квартиры, наблюдается в Днепре, Запорожье и Ужгороде (от 9 до 12 лет). Более 15 лет аренды нужно, чтобы сравниться со стоимостью покупки жилья в Харькове, Одессе и Киеве. Аналитики сайта OLX Недвижимость рассказали , что в среднем по крупным городам Украины затраты на аренду сравниваются со стоимостью квартиры примерно за. Самый короткий период, когда затраты на аренду «догоняют» стоимость покупки квартиры, наблюдается в Днепре, Запорожье и Ужгороде (от 9 до 12 лет). Более 15 лет аренды нужно, чтобы сравниться со стоимостью покупки жилья в Харькове, Одессе и Киеве.

🎬 Заметим, что иметь настоящий, дополнительный пассивный доход вполне реально. И путь к нему лежит через инвестиции. В новом видео на нашем YouTube-канале рассказываем об инвестиционных трендах на 2026 год. Разобраться в этом нам помогут ведущие специалисты и инвесторы:

36 евро в месяц для пенсии

Украинцы, которые из-за войны живут за пределами страны, могут продолжать формировать страховой стаж для будущей пенсии. Добровольно платить взносы в ПФУ может любой гражданин, если его данные находятся в реестре застрахованных лиц и он не является пенсионером. Чтобы один месяц был зачислен в страховой стаж, взнос должен быть не меньше минимального страхового платежа. На сегодняшний день это 1 760 грн, то есть 22% минимальной зарплаты в 8 000 грн (примерно 36 евро). Как заключить договор на добровольное участие онлайн — читайте здесь

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.