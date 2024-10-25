День финансов: субсидии на аренду жилья для ВПЛ, банки нового типа, тонкости инвестирования в монеты — Finance.ua

День финансов: субсидии на аренду жилья для ВПЛ, банки нового типа, тонкости инвестирования в монеты Сегодня 17:45

В пятницу, 25 октября, поделимся секретами удачного инвестирования в монеты и расскажем о последствиях отказа от фиксации курса.

Будущее украинской экономики. Эксперты KSE Institute Эксперты KSE Institute проанализировали будущее украинской экономики. В прогнозе сказано, что курс доллара к 2027 году составит 48.6 грн. Инфляция останется выше целевого уровня 5% к 2027 году. Потребность в финансовой помощи будет $90 млрд к 2027 году.

Коррупция в МСЭК. Кабинет Министров Кабинет Министров утвердил план противодействия коррупционным и другим правонарушениям среди Медико-социальных экспертных комиссий во исполнение решений СНБО и президента. МСЭК в том виде, как они есть, будут ликвидированы уже в этом году.

Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что в Государственной налоговой службе провели проверку должностных лиц, оформивших инвалидность после 24 февраля 2022 года. После проверки 16 из 17 человек уволились.

Экспериментальный проект для ВПЛ. Правительство Правительство утвердило экспериментальный проект предоставления внутренне перемещенным лицам субсидий на аренду жилья путем компенсации арендодателю стоимости аренды жилья, которое снимает ВПЛ. Первоначально реализация проекта будет внедрена в 9 прифронтовых областях.

Также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выделило дополнительные 265 миллионов гривен на финансирование программы «Прихисток».

Банки нового типа. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о развитии финансовой инклюзии в Украине. Согласно документу, банки должны будут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины, так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также труднодоступных и малонаселенных территориях.

Вклады украинцев. По По данным Фонда гарантирования, по состоянию на 1 октября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 325,7 млрд грн, что на 24,7 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 сентября. С начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 90,9 млрд грн, из которых 54,1 млрд грн — реальный рост.

Отметим, что самые высокие ставки в долларе на 3 месяца — 2,25% годовых — предлагают сейчас два банка: Радабанк и Аккордбанк. Те же банки предлагают наибольшую доходность и по вкладам в евро.

Покупка инвестиционных монет. Национальный банк Национальный банк расширил сеть по покупке инвестиционных монет у населения и приему поврежденных для оценки. Кроме Киева, кассы будут работать еще в четырех регионах.

Инвестировать в монеты интересно и выгодно. Надо только разобраться, в какие лучше вкладываться, а также как этим безопасно заниматься. Обо всем этом рассказываем в новом материале:

Кредиты на жилье. Данные НБУ Данные НБУ свидетельствуют , что в августе 2024 года банки Украины выдали 701 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в августе выросла до 8,2% годовых с 8% в июле. Больше всего ипотечных кредитов выдают в Киеве и Киевской области (345 договоров на общую сумму 678,8 млн грн, что составляет 55,3% от общего объема).

«Укрфинжилье» планирует перейти на привлечение международных средств для «єОселя».

Завод Baykar в Украине. Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar рассчитывает завершить строительство украинского завода летом следующего года. Ожидается, что завод будет производить беспилотник TB2 или его вариант TB3 с большей грузоподъемностью.

Последствия отказа от фиксации курса. Экс-председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин Экс-председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин считает , что отказ от фиксации курса наносит неоправданный ущерб Украине. «Сколько бы нам партнеры не давали средств — НБУ все спускает на политику валютной либерализации, и чем дальше — тем больше», — говорит Данилишин.

В то же время директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский заявляет, что на валютном рынке Украины в условиях войны и высоких расходов правительства на оборону будет сохраняться структурный дефицит валюты, который будет покрывать НБУ из резервов.

Состояние Маска. Состояние Илона Маска Состояние Илона Маска выросло на $33,5 миллиарда за четверг, когда акции Tesla Inc. показали наибольший рост за более чем десятилетие, укрепляя его лидерство в списке миллиардеров. Этот скачок произошел после четырех кварталов разочарований в финансовых показателях.

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