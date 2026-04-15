Какие зарплаты будут платить военным с 1 мая Сегодня 11:00 — Личные финансы

Военнослужащий

С 1 мая 2026 года уровень денежного довольствия военнослужащих в Украине останется без изменений. Все действующие доплаты, премии и дополнительные выплаты продолжат действовать в прежнем объеме.

Соответствующие нормы закреплены в законодательстве и постановлениях правительства, которые регулируют социальную защиту военных, пишет Обозреватель

Какие доплаты предусмотрены

Ежемесячные дополнительные выплаты для военнослужащих зависят от условий службы и выполняемых задач. В частности:

30 тыс. грн — за выполнение боевых или специальных задач;

50 тыс. грн — для тех, кто проходит службу в штабах, органах управления и командовании;

100 тыс. грн — во время пребывания в зоне активных боевых действий, а также на период лечения или реабилитации после ранения или пребывания в плену;

70 тыс. грн — дополнительная выплата за службу на передовой в течение месяца.

Из чего состоит денежное довольствие

Общий доход военнослужащего формируется из нескольких базовых составляющих:

должностной оклад — зависит от занимаемой должности;

оклад по воинскому званию — определяется в соответствии со званием независимо от должности;

надбавка за выслугу лет — начисляется в процентах и ​​растет со стажем службы (от 5% до 50%).

При этом уровень выплат не зависит от формы службы — контракт или мобилизация. Основное влияние оказывают должность, звание и продолжительность службы.

Первые выплаты военные получают примерно через месяц после мобилизации или заключения контракта. Деньги поступают одной суммой — разделения на аванс и основную часть не предусмотрено.

Дополнительные виды пособий

Кроме ежемесячного довольствия, военные имеют право на ряд единовременных или периодических выплат:

пособие на оздоровление — раз в год в размере месячного довольствия;

выплаты для решения социально-бытовых вопросов (в том числе в случае болезни или ранения);

единовременное пособие после первого контракта — от 24 224 до 30 280 грн, а для отдельных программ — до 1 млн грн;

выплаты при переводе в другой гарнизон для контрактников.

Таким образом, система денежного довольствия военных остается неизменной, а ее структура предусматривает как базовые выплаты, так и широкий перечень дополнительных компенсаций в зависимости от условий службы.

ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал закон в Украине.

