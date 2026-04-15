0 800 307 555
Какие зарплаты будут платить военным с 1 мая

Военнослужащий
Военнослужащий
С 1 мая 2026 года уровень денежного довольствия военнослужащих в Украине останется без изменений. Все действующие доплаты, премии и дополнительные выплаты продолжат действовать в прежнем объеме.
Соответствующие нормы закреплены в законодательстве и постановлениях правительства, которые регулируют социальную защиту военных, пишет Обозреватель.

Какие доплаты предусмотрены

Ежемесячные дополнительные выплаты для военнослужащих зависят от условий службы и выполняемых задач. В частности:
  • 30 тыс. грн — за выполнение боевых или специальных задач;
  • 50 тыс. грн — для тех, кто проходит службу в штабах, органах управления и командовании;
  • 100 тыс. грн — во время пребывания в зоне активных боевых действий, а также на период лечения или реабилитации после ранения или пребывания в плену;
  • 70 тыс. грн — дополнительная выплата за службу на передовой в течение месяца.

Из чего состоит денежное довольствие

Общий доход военнослужащего формируется из нескольких базовых составляющих:
  • должностной оклад — зависит от занимаемой должности;
  • оклад по воинскому званию — определяется в соответствии со званием независимо от должности;
  • надбавка за выслугу лет — начисляется в процентах и ​​растет со стажем службы (от 5% до 50%).
При этом уровень выплат не зависит от формы службы — контракт или мобилизация. Основное влияние оказывают должность, звание и продолжительность службы.
Первые выплаты военные получают примерно через месяц после мобилизации или заключения контракта. Деньги поступают одной суммой — разделения на аванс и основную часть не предусмотрено.

Дополнительные виды пособий

Кроме ежемесячного довольствия, военные имеют право на ряд единовременных или периодических выплат:
  • пособие на оздоровление — раз в год в размере месячного довольствия;
  • выплаты для решения социально-бытовых вопросов (в том числе в случае болезни или ранения);
  • единовременное пособие после первого контракта — от 24 224 до 30 280 грн, а для отдельных программ — до 1 млн грн;
  • выплаты при переводе в другой гарнизон для контрактников.
Таким образом, система денежного довольствия военных остается неизменной, а ее структура предусматривает как базовые выплаты, так и широкий перечень дополнительных компенсаций в зависимости от условий службы.
Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия повышенного военного сбора на уровне 5% еще на три года после официального завершения военного положения в Украине.
По материалам:
Finance.ua
