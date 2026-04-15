Какие зарплаты будут платить военным с 1 мая
Какие доплаты предусмотрены
- 30 тыс. грн — за выполнение боевых или специальных задач;
- 50 тыс. грн — для тех, кто проходит службу в штабах, органах управления и командовании;
- 100 тыс. грн — во время пребывания в зоне активных боевых действий, а также на период лечения или реабилитации после ранения или пребывания в плену;
- 70 тыс. грн — дополнительная выплата за службу на передовой в течение месяца.
Из чего состоит денежное довольствие
- должностной оклад — зависит от занимаемой должности;
- оклад по воинскому званию — определяется в соответствии со званием независимо от должности;
- надбавка за выслугу лет — начисляется в процентах и растет со стажем службы (от 5% до 50%).
Дополнительные виды пособий
- пособие на оздоровление — раз в год в размере месячного довольствия;
- выплаты для решения социально-бытовых вопросов (в том числе в случае болезни или ранения);
- единовременное пособие после первого контракта — от 24 224 до 30 280 грн, а для отдельных программ — до 1 млн грн;
- выплаты при переводе в другой гарнизон для контрактников.
