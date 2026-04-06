Военный омбудсмен назвала условия для повышения зарплат в ВСУ

Для повышения финансового обеспечения украинских военных следует выполнить три важных условия, одно из которых зависит от международных партнеров.

Об этом заявила военный омбудсман Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина.

«Вопрос денежного довольствия военнослужащих возможно решить несколькими путями.

Первое — осознание наших европейских партнеров того, что украинское войско — это европейское войско и защита европейской границы.

Второе условие — оптимизация внутренних процессов.

Третья — это готовность общества жертвовать своими социальными благами в пользу защиты государства, в пользу военнослужащих.

«Если мы решим эти три основных проблемы, мы готовы будем пересмотреть денежное довольствие военнослужащих. Это не быстро. Я, как человек, пришедший из гражданского общества, представлял, что все можно решить быстро», — добавила военный омбудсман.

Она также подчеркнула, что, когда есть трудности с бюджетом, нужно смотреть в сторону оптимизации.

«Нам всем нужно понимать, что на пятом году полномасштабной войны где-то от чего-то надо отказываться, но никогда нельзя отказываться от собственной армии», — подчеркнула Решетилова.

Напомним, в последнее время в Украине был принят ряд решений по социальной защите военных и их семей. В частности, Верховная Рада внесла изменения в законодательство, регулирующие вопросы работы, отпусков и денежного довольствия во время военного положения.

Также введены новые выплаты за вред здоровью для определенных категорий защитников.

Напомним, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) нет такого понятия, как зарплата. Вместо нее военным выплачивают денежное довольствие. Его размер нестабильный и зависит от многих факторов. Кроме того, защитники и их семьи имеют право на ряд льгот и социальных гарантий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.