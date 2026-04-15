Где отдохнуть весной 2026: обзор недорогих вариантов в Украине
Сколько стоит уик-энд весной 2026 года
|Город
|Жилье (2 ночи)
|Питание (2 дня)
|Развлечения
|Итого на 1 чел.
|Каменец-Подольский
|1300–1900 грн
|550–750 грн
|250–500 грн
|2100–3150 грн
|Черновцы
|1500–2100 грн
|550–800 грн
|200–450 грн
|2250–3350 грн
|Карпаты (Яремче)
|1600–2200 грн
|600–900 грн
|300–600 грн
|2500–3700 грн
|Ужгород
|1800–2800 грн
|700–1000 грн
|400–800 грн
|2900–4600 грн
|Одесса
|1800–3200 грн
|750–1150 грн
|300–800 грн
|2850–5150 грн
|Львов
|2200–4000 грн
|900–1350 грн
|400–900 грн
|3500–6250 грн
Подробный обзор направлений
Каменец-Подольский
- Исследовать Старую крепость: это главный магнит города. Вход на территорию стоит 100−150 грн, а для ищущих мистики проводят ночные театрализованные экскурсии за 250 грн;
- взглянуть на каньон: прогулка вдоль скалистых берегов Смотрича — это бесплатное удовольствие, которое по красоте не уступает европейским паркам. Если хочется адреналина, можно пролететь над пропастью на троллее за 350−450 грн;
- посетить «украинскую Атлантиду»: поездка в Бакоту подарит невероятные виды на Днестр. Трансфер обычно стоит 450−550 грн, а вход в скальный монастырь бесплатный;
- попробовать местную кухню — город очень лоялен к кошельку. Комплексный обед в кафе Старого города обойдется в 180−230 грн, а уютный ужин с кофе в одном из подвальчиков - около 200 грн.
Яремче и Микуличин (Карпаты)
- аутентичные праздники: в конце мая обязательно посетите «Проводы на горную долину». Это яркое действо с кострами и музыкой, к которому можно приобщиться совершенно бесплатно.
- эко-маршруты: прогулка по легендарной «Тропе Довбуша» будет стоить символические 80 грн (эко-сбор). Столько же (80 грн) стоит билет в вольерное хозяйство, где можно покормить оленей;
- активный отдых: если надоело ходить пешком, можно арендовать велосипед за 450−550 грн в день или расслабиться в горячем чане (это стоит от 800 до 1200 грн/час на всю компанию).
Закарпатье
- фестивальный драйв: «Сакура-фест» (обычно вторая половина апреля) предлагает множество выставок и уличных событий, большинство из которых бесплатные;
- замковый тур: вход в Ужгородский замок стоит 100 грн, а если решите поехать в соседний Мукачево в замок Паланок — готовьте еще 150 грн;
- «релакс» и гастрономия: Закарпатье невозможно без термальных вод (от 450 грн за 3 часа в Берегово) и дегустации локальных вин, которая обойдется в 250−350 грн.
- штурм замка Паланок: главная визитка города, возвышающаяся на 68-метровом холме. Входной билет для взрослого стоит 150 грн., а за подъем на башне и обзор всех экспозиций вы не заплатите ни копейки сверху;
- дегустация в «Кельтском дворе» или частных подвалах Мукачево славится своими традициями виноделия и изготовлением палынок. Дегустационный сет из 5−7 видов напитков и локальных закусок обойдется в 250−350 грн;
- прогулка по центру и кофе возле Ратуши: Мукачево имеет очень уютную пешеходную зону. Чашка кофе с традиционным закарпатским пирожным в местных кондитерских стоит всего 110−150 грн;
- поездка в замок Сент-Миклош: расположен в Чинадиево (15 мин на маршрутке за 25 грн). Вход в «Замок любви» за добровольный взнос;
- «релакс» в термалах рядом: из Мукачево проще всего добраться до Берегового или Косино электричкой или автобусом (40−70 грн). Вход в бассейны — от 450 грн за 3 часа;
- гастрономический тур: большая порция аутентичного бограча или баноша в местных хижинах стоит 180−240 грн.
Черновцы
- университетская роскошь: главная локация — Резиденция митрополитов (ЧНУ). Экскурсия по территории и залам стоит 100 грн;
- культурная программа: Черновцы имеют один из красивейших театров Европы. Билет на представление стоит от 150 до 250 грн. Также следует заглянуть в Художественный музей за символические 60 грн;
- пешеходные прогулки: улица Ольги Кобылянской — это музей под открытым небом. Играть по ней можно бесплатно, а завтрак с кофе в одном из ее двориков обойдется в 130−160 грн.
Одесса
- культурный отдых: экскурсия в Оперный театр стоит 200 грн, а билет в Одесский зоопарк — 150 грн;
- секреты города: если хотите спуститься под землю, тур в одесские катакомбы обойдется в сумму от 350 грн;
- морской «релакс»: прогулка по набережной Ланжерона или Аркадии, а также фотосессии у моря — бесплатно.
На что хватит 2 тыс. гривен в разных городах?
|Город
|Ориентировочный объем услуг на эту сумму
|Каменец-Подольский
|3 суток проживания в частном доме / 10 комплексных обедов в Старом городе / полный уик-энд «под ключ» (жилье + еда + вход в замок).
|Черновцы
|2 суток в отеле в центре / 15 экскурсий в Резиденцию митрополитов (ЧНУ) / 8 ужинов с десертом и кофе на ул. Кобылянской.
|Карпаты (Яремче)
|2 суток в деревянном коттедже / 5 дней аренды горного велосипеда / 8 порций баноша с белыми грибами в колыбе.
|Ужгород
|1.5 суток в отеле (в период цветения сакур) / 3 полных дня релакса в термальных бассейнах в Берегово / 7 дегустационных сетов вина.
|Одесса
|2 суток в отеле у моря (в мае) / 10 билетов в Оперный театр (на галерке) / 5 обедов с морепродуктами на побережье.
|Львов
|1 сутки в апартаментах в центре / 3-4 ужина в концептуальных заведениях / 6 подъемов на Ратушу вместе с билетом в Оперу и ужином.
Как сэкономить еще больше
- Транспорт: покупайте ж/д билеты ровно за 20 дней до выезда. Плацкарт экономит около 400 грн на поездке туда-обратно. Кроме того, весенняя погода позволяет отказаться от экскурсионных автобусов в пользу прогулок.
- Питание: почти все заведения предлагают комплексные обеды с 12:00 до 16:00. Это полноценное питание за 180−250 грн, что вдвое дешевле ужина по меню.
- Шоппинг: покупайте сувениры, сыры и вино на местных продуктовых рынках. Цены там на 30−40% ниже, чем в туристических скамейках.
Вывод
