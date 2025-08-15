День финансов: стабильный курс доллара, новые услуги в «Дія», рекордные инвестиции украинцев в ОВГЗ — Finance.ua
День финансов: стабильный курс доллара, новые услуги в «Дія», рекордные инвестиции украинцев в ОВГЗ

Пятница, 15 августа. Минцифры работает над новыми услугами в «Дія», Кабмин повышает зарплаты некоторым медикам и участникам общественно полезных работ, а Пенсионный фонд наращивает долги перед военными пенсионерами.

Стабильный курс доллара

Как свидетельствует месячный экономический мониторинг Украины от ИЭИ, гривна оставалась стабильной по отношению к доллару США с начала мая, колеблясь в узком диапазоне 41,4−41,9 грн за доллар. Эксперты говорят, что спрос на наличную валюту снизился и оставался умеренным.

Санкции США

США внесли в санкционный список SDN List компанию А7, созданную с участием российского банка ПСБ и специализирующуюся на расчетах для внешнеэкономической деятельности. По данным Минфина США, биржа Grinex была создана сотрудниками российской Garantex, находящейся в санкционном списке с 2022 года. Grinex использовала схему с участием Old Vector, компании А7 и связанных с ней структур для обхода ограничений.

Кредитование бизнеса и населения

По данным Национального банка, темпы роста объемов кредитования ускоряются как в корпоративном, так и розничном сегменте. Так, валовые кредиты бизнеса в национальной валюте в июле 2025 года, по оперативным данным, выросли на 15,9% в годовом исчислении, населения — на 16,4%.

Новые услуги в «Дія»

Министерство цифровой трансформации работает над запуском в приложении «Дія» онлайн-услуги по разводу. Ее планируют запустить осенью. В ближайшие дни планируется запустить «Пакет школьника», что позволит родителям получить 5 тыс. грн на «Дія.Картка». К концу 2025 г. появится услуга по изменению фамилии, а к январю 2026 г. планируется запустить электронный акциз.

Долги перед военными пенсионерами

По состоянию на 1 июля 2025 г. задолженность Пенсионного фонда перед военными пенсионерами по решениям судов составляет 51,3 млрд грн. Чтобы найти финансирование, нардеп Даниил Гетманцев предлагает активнее бороться с теневой экономикой, которая, по оценкам, ежегодно наносит бюджету потери на 900 млрд грн, а также оптимизировать государственные расходы, отказываясь от неэффективных программ.
🔎 Напомним, что ранее Кабинет министров утвердил механизм выплат 15 млн грн семьям погибших добровольцев. Теперь они имеют право на такую же единовременную помощь, как и семьи других военнослужащих. В новом материале Finance.ua разбирает, кто имеет право на помощь, как ее получить и как менялась государственная поддержка за последние 11 лет.

Выплаты семьям погибших добровольцев: кто имеет право на 15 млн

Инвестиции в ОВГЗ

Украинцы все активнее инвестируют в ОВГЗ, доверяя этому инструменту. За последний год вложения граждан выросли более чем на 34,7 млрд грн — почти на 53%. По состоянию на 14 августа украинцы держали в государственных облигациях уже 100,2 млрд грн — это новый рекорд по объему инвестиций.

Зарплаты в Украине

В 2025 году работодатели гораздо активнее предлагают работу украинцам, которым еще нет 18 лет. Больше всего вакансий появляется в производстве, строительстве, логистике и торговле. Медианная зарплата за год поднялась на 16%. К примеру, на должность разнорабочего в строительстве медианная оплата поднялась на 37% до 24 000 грн.
В то же время Кабмин повысил размер заработной платы для участников общественно полезных работ в прифронтовых территориях. Теперь украинцы, которые привлекаются к таким временным работам, будут получать на 33% больше — две минимальные зарплаты или 16 тыс. грн.
Кроме того, выезд медицинских работников в зону боевых действий будет оплачиваться по повышенным коэффициентам. Оплата труда бригад экстренной медицинской помощи вырастет в шесть раз.
Кабмин также усовершенствовал условия оплаты труда специалистов, сопровождающих ветеранов войны и демобилизованных лиц. Теперь минимальная зарплата таких работников составит 25 000 грн, включая надбавки и премии.

Деньги на оплату электроэнергии

Украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, получат дополнительные средства для оплаты электроэнергии. Дополнительная помощь будет предоставляться семьям, получающим жилищные субсидии или льготы, начиная с октября 2025 года. Она будет назначаться автоматически.

Цены на новостройки в Украине

Первичный рынок жилья демонстрирует признаки восстановления — появляются новые проекты на старте строительства, а готовые квартиры сдаются в эксплуатацию. Параллельно растет и средняя стоимость квадратного метра новостроек почти по всей стране. Согласно данным ЛУН, Львов сохраняет первое место по средней цене квадратного метра на первичном рынке — 58,4 тыс. грн (+5% за полгода).
Отметим, что Кабмин наконец-то принял анонсированный проект постановления о компенсации ВПЛ 70% первого взноса на ипотеку по государственной программе «єОселя». Денежные средства получат внутренние переселенцы и жители прифронтовых территорий. Компенсация будет составлять 70% первого взноса (но не больше 30% стоимости жилья).

Украинские беженцы в США

Около 120 тысяч украинских беженцев в США рискуют потерять правовой статус уже 15 августа, если администрация президента Дональда Трампа не примет меры. Детали рассказало издание The Wall Street Journal.
По материалам:
Finance.ua
