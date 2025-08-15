«Армія відновлення»: уряд збільшив оплату праці до 16 тис. грн — Finance.ua

«Армія відновлення»: уряд збільшив оплату праці до 16 тис. грн Сьогодні 12:33 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів підвищив розмір заробітної плати для учасників суспільно корисних робіт у прифронтових територіях. Тепер українці, які залучаються до таких тимчасових робіт отримуватимуть на 33% більше — дві мінімальні зарплати або 16 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості.

Участь у СКР є добровільною. Тепер можливість долучитися до таких робіт у регіонах, наближених до зони бойових дій, поширюється і на людей пенсійного віку до 70 років. Раніше брати участь могли лише зареєстровані в Службі зайнятості безробітні та внутрішньо переміщені особи без постійної роботи.

Завдяки ухваленим змінам до виконання суспільно корисних робіт зможуть залучити більше працівників.

Суспільно корисні роботи організовують на замовлення військових адміністрацій у період воєнного стану. Вони спрямовані на відновлення інфраструктури, підтримку місцевого населення, допомогу Збройним силам України та забезпечення стабільності громад у складних умовах.

Суспільно корисні роботи наразі організовані у 19 регіонах України. В інших областях розмір оплати та умови залучення працівників залишаються без змін.

Нагадаємо, з початку 2025 року в межах проєкту «Армія відновлення» було видано 47 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб. На оплату їхньої праці спрямовано 427 мільйонів гривень.

Безробітні, які отримують направлення на виконання суспільно корисних робіт, працюють як правило над відновленням пошкодженої під час війни інфраструктури.

