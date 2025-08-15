«Армія відновлення»: уряд збільшив оплату праці до 16 тис. грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Армія відновлення»: уряд збільшив оплату праці до 16 тис. грн

Особисті фінанси
16
«Армія відновлення»: уряд збільшив оплату праці до 16 тис. грн
«Армія відновлення»: уряд збільшив оплату праці до 16 тис. грн
Кабінет Міністрів підвищив розмір заробітної плати для учасників суспільно корисних робіт у прифронтових територіях. Тепер українці, які залучаються до таких тимчасових робіт отримуватимуть на 33% більше — дві мінімальні зарплати або 16 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості.
Участь у СКР є добровільною. Тепер можливість долучитися до таких робіт у регіонах, наближених до зони бойових дій, поширюється і на людей пенсійного віку до 70 років. Раніше брати участь могли лише зареєстровані в Службі зайнятості безробітні та внутрішньо переміщені особи без постійної роботи.
Читайте також
Завдяки ухваленим змінам до виконання суспільно корисних робіт зможуть залучити більше працівників.
Суспільно корисні роботи організовують на замовлення військових адміністрацій у період воєнного стану. Вони спрямовані на відновлення інфраструктури, підтримку місцевого населення, допомогу Збройним силам України та забезпечення стабільності громад у складних умовах.
Суспільно корисні роботи наразі організовані у 19 регіонах України. В інших областях розмір оплати та умови залучення працівників залишаються без змін.
Читайте також
Нагадаємо, з початку 2025 року в межах проєкту «Армія відновлення» було видано 47 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб. На оплату їхньої праці спрямовано 427 мільйонів гривень.
Безробітні, які отримують направлення на виконання суспільно корисних робіт, працюють як правило над відновленням пошкодженої під час війни інфраструктури.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems