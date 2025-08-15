Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ Сьогодні 10:04 — Кредит&Депозит

Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ

Темпи зростання обсягів кредитування пришвидшуються як в корпоративному, так і в роздрібному сегменті.

Про це свідчить оперативна статистика НБУ.

Так, валові кредити бізнесу в національній валюті в липні 2025 року, за оперативними даними, зросли на 15,9% у річному вимірі, населення — на 16,4%.

У червні темпи приросту валових гривневих кредитів бізнесу, за оперативними даними, становили 13,1% у річному вимірі, населення — 13%.

Водночас, зауважють в Нацбанку, варто враховувати, що валовий показник містить непрацюючі кредити, частка яких у банківському секторі за підсумками першого півріччя 2025 року становить 27%.

Тож більш показовою є динаміка чистих кредитів, без викривлення через борги колишніх власників «ПриватБанку» та старі борги державних банків.

Читайте також Більшість українських бізнесів потребують кредитів, але не можуть їх отримати

Так, чисті гривневі кредити бізнесу в липні 2025 року, за попередніми даними, зросли на 31,2% в річному вимірі, фізособам — на 33,9%.

«Через пришвидшення темпів росту кредитування повертає свою ключову роль у підтримці активів та прибутковості банківського сектору», — йдеться у повідолменні регулятора.

Зважаючи на позитивний тренд та структуру кредитування, там очікують щонайменше на збереження таких темпів за підсумками 2025 року загалом.

📌 Немає змоги читати? Скористайтеся нашим аудіоформатом, достатньо натиснути на зображення у новинах на Finance.ua.

В останньому опитуванні про умови банківського кредитування банки оцінили боргове навантаження бізнесу як середнє, а населення — низьке, тож простір для подальшого зростання обсягів кредитування — достатній.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.