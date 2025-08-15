Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ — Finance.ua
Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ

Темпи зростання обсягів кредитування пришвидшуються як в корпоративному, так і в роздрібному сегменті.
Про це свідчить оперативна статистика НБУ.
Так, валові кредити бізнесу в національній валюті в липні 2025 року, за оперативними даними, зросли на 15,9% у річному вимірі, населення — на 16,4%.
У червні темпи приросту валових гривневих кредитів бізнесу, за оперативними даними, становили 13,1% у річному вимірі, населення — 13%.
Водночас, зауважють в Нацбанку, варто враховувати, що валовий показник містить непрацюючі кредити, частка яких у банківському секторі за підсумками першого півріччя 2025 року становить 27%.
Тож більш показовою є динаміка чистих кредитів, без викривлення через борги колишніх власників «ПриватБанку» та старі борги державних банків.
Так, чисті гривневі кредити бізнесу в липні 2025 року, за попередніми даними, зросли на 31,2% в річному вимірі, фізособам — на 33,9%.
«Через пришвидшення темпів росту кредитування повертає свою ключову роль у підтримці активів та прибутковості банківського сектору», — йдеться у повідолменні регулятора.
Зважаючи на позитивний тренд та структуру кредитування, там очікують щонайменше на збереження таких темпів за підсумками 2025 року загалом.
В останньому опитуванні про умови банківського кредитування банки оцінили боргове навантаження бізнесу як середнє, а населення — низьке, тож простір для подальшого зростання обсягів кредитування — достатній.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
