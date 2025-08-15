Гривня тримає позиції: курс долара стабільний з травня — ІЕД Сьогодні 15:02 — Валюта

Гривня залишалася стабільною до долара США з початку травня, коливаючись у вузькому діапазоні 41,4−41,9 грн за долар.

Про це свідчить Місячний Економічний Моніторинг України від ІЕД

Експерти кажуть, що попит на готівкову валюту трохи знизився і залишався помірним. Водночас попит на валюту у зовнішній торгівлі зріс, тому НБУ за чотири тижні до 10 серпня здійснив інтервенції на суму 3,2 млрд дол., що значно перевищує середній показник року.

На кінець липня міжнародні резерви НБУ знизилися до 43,0 млрд дол. з 45,1 млрд дол. у червні. У липні Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за ініціативою ERA та транш від МВФ на 1,7 млрд дол. Водночас уряд витратив 382 млн дол. на погашення валютних ОВДП і виплати за зовнішнім боргом.

Інтервенції НБУ у липні зросли до 3,46 млрд дол. Резерви покривають приблизно 4,7 місяця майбутнього імпорту, але ця оцінка знизилася через зростання прогнозного імпорту.

Аналіз монетарної політики

На останньому засіданні НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5% і планує тримати її на цьому рівні до стійкого зниження інфляції.

Водночас члени комітету відзначили високі інфляційні ризики, зокрема низький урожай і ослаблення гривні до євро. Через це ставка може залишатися високою довше, ніж очікувалося, і НБУ не виключає її підвищення, якщо інфляційні ризики зростатимуть.

В ІЕД нагадали, що НБУ оновив макроекономічний прогноз: зростання ВВП у 2025 році очікується на рівні 2,1% (раніше 3,1%), а у 2026 році — 2,3% (раніше 3,7%). Прогноз інфляції підвищено до 9,7% у грудні 2025 року та 6,6% у грудні 2026 року. Ці цифри відображають слабке економічне зростання та високі інфляційні ризики через війну та складну геополітичну ситуацію.

Нагадаємо, аналітики стверджують, що американський долар має потенціал до подальшого ослаблення. Призначення нового голови Федеральної резервної системи (ФРС), який може швидко знизити облікову ставку, лише посилить цей тренд.

Так, після одного з найгірших стартів року, у липні долар продемонстрував перше місячне зростання у 2025 році. Проте портфельний менеджер компанії DoubleLine Capital Білл Кемпбелл переконаний, що долар уже вступив у фазу багаторічного зниження.

