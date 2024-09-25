День финансов: сроки запуска э-резидентства, новые правила начисления субсидии, изменения в льготной ипотеке «єОселя» — Finance.ua

День финансов: сроки запуска э-резидентства, новые правила начисления субсидии, изменения в льготной ипотеке «єОселя» Сегодня 17:45

Среда, 25 сентября. Когда в Украине заработает э-резидентство, и какую карту лучше выбрать для получения пенсии.

Запуск э-резидентства. Министерство цифровой трансформации через несколько дней Министерство цифровой трансформации через несколько дней запустит проект «Э-резидент», который дает возможность иностранцам открывать счета и вести бизнес в Украине. В министерстве говорят, что это даже не услуга, а отдельная экосистема, позволяющая предпринимателям из разных стран открывать собственное дело онлайн в Украине, а также платить налоги.

Также Минцифры нарабатывает политику для внедрения искусственного интеллекта в работу государства.

Новые правила начисления субсидии. С 1 октября в Украине С 1 октября в Украине будут начисляться жилищные субсидии на отопительный сезон в соответствии с новым порядком. Так, субсидия за октябрь будет учитываться за 15 дней вне зависимости от точной даты начала отопительного сезона.

Самые верные и лояльные клиенты каждого банка — пенсионеры. А банк, где получают пенсию, они считают не просто своим, а самым надежным. Как же разобраться, какой банк лучше? Finance.ua подготовил выборку из нескольких популярных карт для пенсионеров с описанием всех их сильных и слабых сторон:

В льготной ипотеке «єОселя» изменения. Жилищный сертификат «єВідновлення» Жилищный сертификат «єВідновлення» разрешили использовать , чтобы частично или полностью покрыть первый взнос ипотеки по программе «єОселя». Сертификат можно использовать для оплаты первого взноса «єОселя», который по условиям программы должен быть не менее 20% от стоимости жилья.

Приватизация на 5 млрд грн. Как Как свидетельствуют данные исследования YouControl, государство получило почти 3,5 млрд грн за 20 самых дорогих лотов по стартовой цене, проданным до введения в Украине военного положения. После 24 февраля общая стоимость проданных других 20 лотов составила 1,7 млрд грн.

В Украине с 1 октября будут проводить онлайн-аукционы по аренде земель государственной собственности. Торги организуются в рамках проекта «Земельный банк».

Зарплаты в зависимости от региона. По По данным аналитики OLX Работа, в Украине растет количество активных вакансий и медианная зарплата, но падает количество откликов от соискателей работы. Медианная заработная плата в Украине на начало сентября составляет 17 218 гривен. Больше всего зарабатывают в Киеве — 21 100 грн, а меньше всего — в Черниговской и Сумской областях — по 15 000 грн.

Со своей стороны Work.ua собрал вакансии, где вы сможете выбирать удобные часы, работать по сменному графику или на полставки.

В Минобороны добавили , что все больше женщин в Украине присоединяются к рядам ВСУ, обращаясь в рекрутинговые центры. Среди должностей не только «мирные», многие украинки становятся снайперами и операторами БПЛА.

Курс доллара в госбюджете-2025. Кабинет Министров Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2025 год среднегодовой курс 45 гривен за доллар. Экономистка Центра экономической стратегии Александра Мироненко говорит, что это предположение для бюджетных расчетов, но ни правительство, ни НБУ не будут устанавливать курс на таком уровне своими решениями. Поэтому в действительности прогнозировать точные значения курса гривны просто невозможно.

Кстати, министр финансов Сергей Марченко сообщил , что в 2025 году размер минимальной зарплаты останется без изменений. По его словам, на данном этапе у правительства нет возможности повышать социальные стандарты.

Обновлены обязательства Украины перед МВФ. Кабинет Министров Кабинет Министров одобрил обновленный проект Письма о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины в Международный валютный фонд и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.

Кредит с доходов от замороженных российских активов. Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая заявила , что сейчас непонятно, как Украина может получить кредит с доходов от замороженных российских активов на 50 млрд долларов. Для выделения денежных средств не хватает политической воли.

Бизнес с российским следом в программе «Национальный кешбэк». По По данным Опендатабот, более 1000 компаний и 167 ФЛП уже присоединились к программе «Национальный кешбэк». Три компании из этого списка имели владельцев из российской федерации, на момент начала полномасштабного вторжения, а еще одним бизнесом до сих пор владеет гражданин россии.

Рост экономики Украины. Государственная служба статистики Государственная служба статистики обнародовала первую оценку валового внутреннего продукта Украины за второй квартал 2024 года. По данным статистического ведомства, реальный ВВП вырос на 3,7%. Это ниже роста в первом квартале, когда экономика выросла на 6,5%.

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