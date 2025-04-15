День финансов: скидка 50% на штраф от ТЦК, ограничение пенсий прокурорам, страхование первого авто — Finance.ua

День финансов: скидка 50% на штраф от ТЦК, ограничение пенсий прокурорам, страхование первого авто Сегодня 17:45

Вторник, 15 апреля. Военнообязанные смогут уплатить штраф от ТЦК со скидкой в ​​50%, а работающим прокурорам планируют ограничить выплату пенсий.

Скидка 50% на штраф от ТЦК. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, определяющий механизмы административной ответственности за нарушение правил военного учета. «Военнослужащие, вставшие на защиту страны и не успевшие обновить свои данные — освобождаются от уплаты штрафов. А для гражданских появится удобная возможность заплатить штраф со скидкой 50% в Резерв+», — Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, определяющий механизмы административной ответственности за нарушение правил военного учета. «Военнослужащие, вставшие на защиту страны и не успевшие обновить свои данные — освобождаются от уплаты штрафов. А для гражданских появится удобная возможность заплатить штраф со скидкой 50% в Резерв+», — сообщили в Минобороны.

Прокурорам снизят пенсии. Верховная Рада Верховная Рада приняла за основу законопроект о пенсионном обеспечении работников прокуратуры, по которому планируется ограничить выплаты пенсий работающим прокурорам, а пенсия за выслугу лет назначается прокурорам только после их увольнения.

Бронирование военнообязанных. Кабинет министров Кабинет министров обновил правила бронирования военнообязанных. Обновлен порядок бронирования, а также критерии и процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и нужд Вооруженных Сил в особый период.

«Контракт 18−24». Молодым добровольцам Молодым добровольцам расширили список доступных должностей, увеличив их количество вдвое. В частности, количество доступных должностей увеличено вдвое — с 9 до 18. В настоящее время в проекте «Контракт 18−24» принимают участие 16 бригад Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Кабмин принял постановление, предусматривающее привлечение иностранцев и лиц без гражданства к прохождению военной службы по контракту.

Также иностранцы-военнослужащие, разорвавшие контракт до истечения 3 лет, могут получить вид на временное проживание в Украине или разрешение на иммиграцию.

Цены на автогражданку. По По данным Госстата, средняя стоимость «услуги в сфере страхования личного транспорта» выросла в марте 2025 года до 4632,5 гривен. Это в 2,1 раза больше, чем в декабре прошлого года — 2 188,8 гривен. При этом за весь прошлый год страхование подорожало на 16,3%.

Покупка первого автомобиля — большое событие, приносящее не только радость, но и новые обязательства. Одним из главных вопросов, которые следует решить сразу после покупки транспортного средства, является страхование. Finance.ua решил рассказать о том, что такое каско, на что нужно обратить особое внимание во время его оформления:

Самые востребованные профессии — данные Госслужбы занятости. Государственная служба занятости с начала года Государственная служба занятости с начала года обеспечила занятостью каждого второго гражданина. Чаще всего работодатели искали продавцов, уборщиков и подсобных рабочих. Среди ТОП востребованных профессий были уборщики, рабочие по благоустройству и дворники.

По данным Work.ua, средняя зарплата в Киеве в апреле составляет 27,5 тыс. грн, если говорить о полной занятости и стандартном рабочем дне. При этом уровень выплат зависит от должностей и варьируется от 18 тыс. до 50 тыс. грн.

Также Work.ua собрал подборку вакансий для будущих звезд соцсетей.

$990 млн от Великобритании. Великобритания Великобритания послала Украине 752 миллиона фунтов стерлингов (около $990 млн), обеспеченных замороженными российскими активами.

Со своей стороны представитель Демократической партии США Грег Микс представил законопроект о поддержке Украины, предусматривающий финансирование безопасности и послевоенное восстановление, а также жесткие санкции против рф.

Лимиты на карточные переводы. Как Как сообщили в Нацбанке, после введения лимитов на переводы средств с карты на карту их объемы снизились с 250 млрд грн до 170 млрд грн в месяц. В то же время НБУ разрабатывает законопроект о создании реестра дропов.

Финансирование ООН и НАТО. Администрация президента Дональда Трампа Администрация президента Дональда Трампа предложила вдвое сократить бюджет Государственного департамента США, уменьшить количество дипломатов и посольств, а также прекратить финансирование международных организаций, включая ООН и НАТО.

Группа юристов обратилась в Суд США по международной торговле с требованием заблокировать введение Дональдом Трампом масштабных тарифов, утверждая, что президент превысил свои полномочия.

Торговцы бриллиантами предупреждают, что отрасль «остановилась» из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Поставки через центр торговли драгоценными камнями Антверпен снизились примерно до одной седьмой от обычного уровня.

Цена за реакторы для Хмельницкой АЭС. Болгарская сторона пока не подписала соглашение о поставке Украине реакторов для достройки энергоблоков ХАЭС. Теперь там Болгарская сторона пока не подписала соглашение о поставке Украине реакторов для достройки энергоблоков ХАЭС. Теперь там предлагают цену за реакторы на 100 миллионов долларов больше ранее установленной цены. Если вначале речь шла о цене за реакторы на уровне 600 миллионов долларов, то теперь Болгария хочет уже 700 миллионов долларов.

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