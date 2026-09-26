Что делать, если мобильная связь не работает должным образом

Мобильная связь — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Мы звоним, отправляем сообщения, пользуемся мобильным интернетом и другими электронными коммуникационными услугами. Если связь работает неправильно, абонент может потребовать защиты своих прав.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

На что имеет право потребитель

Пользователь мобильных услуг имеет право:

получать информацию об условиях и стоимости услуг, тарифах, объеме услуг и условиях их изменения;

получать услуги в соответствии с условиями заключенного договора;

знать условия прекращения или изменения договора;

обращаться к поставщику услуг с требованиями, жалобами и предложениями;

получать надлежащую информацию об услугах и условиях их предоставления;

защищать свои права в случае ненадлежащего предоставления услуг.

Что делать, если мобильная связь работает неправильно

Если услуга не предоставляется, имеет ненадлежащее качество, возникли проблемы с тарификацией или счетом, прежде всего следует обратиться к своему оператору и зафиксировать обращение.

Если вопрос не решен, потребитель может обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).