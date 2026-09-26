Что делать, если мобильная связь не работает должным образом
На что имеет право потребитель
- получать информацию об условиях и стоимости услуг, тарифах, объеме услуг и условиях их изменения;
- получать услуги в соответствии с условиями заключенного договора;
- знать условия прекращения или изменения договора;
- обращаться к поставщику услуг с требованиями, жалобами и предложениями;
- получать надлежащую информацию об услугах и условиях их предоставления;
- защищать свои права в случае ненадлежащего предоставления услуг.
Что делать, если мобильная связь работает неправильно
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