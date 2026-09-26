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Что делать, если мобильная связь не работает должным образом

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Какие права имеет потребитель мобильной связи
Какие права имеет потребитель мобильной связи, Фото: magnific
Мобильная связь — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Мы звоним, отправляем сообщения, пользуемся мобильным интернетом и другими электронными коммуникационными услугами. Если связь работает неправильно, абонент может потребовать защиты своих прав.
Об этомсообщили в Госпродпотребслужбе.

На что имеет право потребитель

Пользователь мобильных услуг имеет право:
  • получать информацию об условиях и стоимости услуг, тарифах, объеме услуг и условиях их изменения;
  • получать услуги в соответствии с условиями заключенного договора;
  • знать условия прекращения или изменения договора;
  • обращаться к поставщику услуг с требованиями, жалобами и предложениями;
  • получать надлежащую информацию об услугах и условиях их предоставления;
  • защищать свои права в случае ненадлежащего предоставления услуг.

Что делать, если мобильная связь работает неправильно

Если услуга не предоставляется, имеет ненадлежащее качество, возникли проблемы с тарификацией или счетом, прежде всего следует обратиться к своему оператору и зафиксировать обращение.
Если вопрос не решен, потребитель может обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).
Во время военного положения, в соответствии с пунктом 6 постановления Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 г. № 303, меры государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра осуществляются по решению НКЭК в порядке, который определен законодательством.
По материалам:
Finance.ua
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