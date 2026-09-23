День финансов: санкции против рф, новый порядок работы отделений Укрпочты, наказание за помощь колл-центрам

Среда, 23 сентября. ЕС выдвинул Украине условия для получения дополнительных денежных средств, Укрпочта изменила порядок работы городских отделений, а работникам мошеннических колл-центров теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

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Финансирование Украины

Европейский Союз ожидает от Украины прогресса в принятии законодательства по борьбе с теневой экономикой, увеличению налоговых поступлений и приближению украинских норм к законодательству ЕС. От выполнения этих условий будет зависеть дальнейшее выделение финансовой помощи.

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил , что проведение реформ, планы которых согласованы Европейским союзом и Украиной, может разблокировать 20 миллиардов евро бюджетной поддержки для Киева от ЕС.

Владимир Зеленский со своей стороны заявил , что Международный валютный фонд поможет Украине привлечь часть средств, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости в 2027 году.

Санкции против рф

Совет Европейского Союза продлил еще на 36 месяцев действие санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В то же время из санкционного списка исключили двух российских олигархов.

10 лет тюрьмы за помощь колл-центрам

Работникам мошеннических колл-центров теперь грозит не только наказание за непосредственное участие в схемах. Ответственность может наступить и для сознательно помогающих таким «офисам» работать или привлекать к ним новых людей. Это предусмотрено Законом Украины № 4986-IX, которым введена уголовная ответственность за создание и деятельность электронно-коммуникационных мошеннических организованных групп, а также за сознательное содействие их работе.

Порядок обслуживания клиентов Укрпочты

Укрпочта изменила порядок обслуживания клиентов в большинстве городских отделений. Теперь приоритет имеют почтовые отправления, их будут принимать и выдавать вне очереди. Такое решение связано с необходимостью как можно скорее отправлять посылки. Из-за воздушных тревог время работы отделений может сокращаться, поэтому каждая задержка может повлиять на срок доставки.

Вклады украинцев в банках

По состоянию на 1 сентября 2026 г. общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 760,2 млрд грн. За август этот показатель вырос на 9,6 млрд. грн. Вклады в национальной валюте составили 1157,9 (+2,9 млрд грн за август 2026 года), а вклады в иностранной валюте — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за август 2026).

Фонд гарантирования вкладов физических лиц также рассказал , как на самом деле работает система защиты средств, и разобрал четыре распространенных мифа вкладчиков.

Развитие рынка капитала

НКЦБФР работает над тем, чтобы определить барьеры для бизнеса и инвесторов и превратить их в конкретные решения. Сегодня около 80% украинского рынка ценных бумаг приходится на ОВГЗ. В то же время в НКЦБФР отмечают необходимость расширять перечень инструментов, через которые капитал может работать не только на нужды государства, но и на развитие украинского бизнеса, общин и экономики в целом.

🏠 Недвижимость десятилетиями считалась «народным» способом сохранить и приумножить деньги, а совет звучал просто: купи квартиру и сдавай в аренду. Проблема в том, что этот совет рассчитан на капитал, которого у большинства нет. Но чтобы иметь долю в доходной недвижимости, больше не обязательно владеть целым объектом.

В новой статье разбираем, как из небольшой суммы постепенно выстроить капитал:

Операции с гривной на Binance

С 28 сентября на Binance прекратят поддерживать пополнение и вывод гривны через Fiat Trade UAH. Также с листинга уберут спотовую пару USDT/UAH, а открытые ордера будут автоматически отменены. При этом покупать и продавать криптовалюту за гривны через P2P украинские пользователи смогут и дальше.

Подготовка к «сложной зиме»

Украинцев предупреждают о «сложной зиме» из-за возможных длительных перебоев с электроэнергией, водой и отоплением. Результаты опроса показывают , что пока возможные проблемы остаются управляемыми, украинцы преимущественно ищут способы приспособиться к нестабильности. Речь идет о запасах необходимых ресурсов, временных решениях и альтернативных планах. Решение о переезде возникает тогда, когда нестабильность начинает восприниматься как постоянная и угрожающая базовому качеству жизни.

Вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц остается одним из самых острых. Программа «Домики в селе для ВПЛ» позволяет переселенцам получить крышу над головой в сельской местности. ВПЛ не обязательно иметь работу или быть ФЛП на момент подачи заявления на безвозмездное жилье в сельской местности. В то же время после заселения для трудоспособных членов семьи действует важное требование: в течение трех месяцев они должны содействовать своей занятости или получить статус безработного.