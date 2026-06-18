День финансов: решение об учетной ставке, расторжении брака через «Дію», рынок недвижимости в Турции Сегодня 17:45

Четверг, 18 июня. Стоит ли покупать доллары? Где сложнее всего арендовать квартиру? Готов ли Киев к следующему отопительному сезону? Сегодня рассказываем обо всем этом.

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Решения по учетной ставке

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. Это решение обеспечивает достаточную жесткость текущих монетарных условий, а также учитывает оживленный спрос на гривневые инструменты для сбережений и ослабления рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке и недостаточностью внешнего финансирования. В то же время регулятор готов повысить учетную ставку для удержания инфляционных ожиданий и возврата инфляции к цели 5% в долгосрочной перспективе.

Бюджетная декларация на 2027−2029 годы

Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы, которая, в частности, предусматривает поэтапное повышение социальных стандартов.

🗨️ «Это взвешенная и последовательная бюджетная политика правительства, которая закладывает фундамент макроэкономической стабильности и устойчивого восстановления экономики» , — заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Со своей стороны, Министерство финансов опубликовало презентацию с основными показателями декларации.

Расторжение брака через «Дію»

В «Дії» запустили бета-тестирование онлайн-услуги по расторжению брака. Услуга позволит подать заявление о расторжении брака онлайн, присоединиться к видеоконференции без посещения отделения ГРАГС, получить свидетельство по почте и пользоваться цифровым подтверждением расторжения брака.

Рынок недвижимости

Согласно результатам исследования , в целом аренду жилья выбирают 17% опрошенных украинцев. В то же время среди тех, кто после 24 февраля 2022 года переехал в другую область, доля арендаторов растет до 65%. Среди ВПЛ, переместившихся в пределах своей области, жилье снимают 35%. Вместе с тем аренда является существенной финансовой нагрузкой:

36% арендаторов тратят на оплату жилья и коммунальные услуги от 20% до 50% своих доходов;

28% направляют на эти расходы от 50 до 70% бюджета;

16% опрошенных — более 70% своего дохода.



Как свидетельствуют данные OLX Недвижимость, на рынке покупки однокомнатных квартир самая высокая конкуренция за жилье зафиксирована в Черкасской области — в среднем 13 откликов на одно объявление. На рынке аренды лидером стала Запорожская область, где одно объявление в среднем получало 35 откликов.

🏠 Отметим, что, несмотря на глобальную экономическую нестабильность, инфляцию и колебания курсов валют, Турция уже несколько лет подряд считается среди иностранцев одним из самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость. В новой статье Finance.ua решил рассказать о текущем состоянии рынка недвижимости Турции, о динамике цен, спросе со стороны иностранных инвесторов и влиянии экономических факторов:

Подготовка к зиме

Благотворительный фонд «Каритас Украина» запускает программу поддержки людей, пострадавших от войны. В рамках проекта украинцы могут получить денежную помощь, компенсацию аренды жилья, поддержку подготовки к зиме, а также другие виды гуманитарной помощи. Обо всех деталях проекта рассказываем здесь

Кстати, Юлия Свириденко заявила , что Киев должен быть полностью готов к следующему отопительному сезону. Ответственность за это возложена на городские власти. По ее словам, Кабинет министров в ближайшее время будет инициировать рассмотрение вопроса о подготовке Киева к зиме Советом национальной безопасности и обороны Украины для принятия необходимых решений.

Прием украинцев в ЕС

Страны ЕС планируют усложнить прием украинцев, пригодных к военной службе, что стало известно еще в начале июня. Теперь на это отреагировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

В частности, в письме главам государств и правительствам стран ЕС говорится, что Европейская комиссия предложит продлить срок действия временной защиты для людей, которые бегут от российской агрессии против Украины. Однако область применения должна быть ограничена таким образом, чтобы продолжение не подрывало способность Украины к самообороне.

Зарплаты военных

В рамках комплексной трансформации Сил обороны Украины введены пехотно-штурмовые контракты с четкими сроками службы и высокими выплатами. Новый контракт ориентирован на доукомплектование пехотных должностей в боевых подразделениях. Штурмовики и пехотинцы будут получать в среднем 300 000 гривен в месяц.

В то же время народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк заявляет , что в Украине до конца 2026 года может возникнуть серьезный дефицит средств на финансирование армии. Для обеспечения всех предусмотренных законодательством выплат военнослужащим государству необходимо срочно изыскать дополнительный финансовый ресурс в размере более 365 миллиардов гривен.

По ссылке делимся подборкой актуальных miltech-вакансий для ищущих работу в оборонной сфере.

Сбережения

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что сейчас гривневые инструменты принесут больше дохода, чем покупка наличной валюты, несмотря на удорожание доллара. С другой стороны, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что инвестиции в валюту начинают приносить плоды. Стоит ли сейчас покупать доллары США и куда вложить деньги, чтобы их сохранить и немного заработать — узнайте здесь

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