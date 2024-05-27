День финансов: рекордный пакет военной помощи от Испании, планы по тарифам на электричество, миссия МВФ — Finance.ua

День финансов: рекордный пакет военной помощи от Испании, планы по тарифам на электричество, миссия МВФ Сегодня 17:30

В понедельник, 27 мая, в Украине в тестовом режиме запустили 5G и в Нацбанке спрогнозировали, когда заработные платы превысят довоенный уровень.

Испания направит 5 миллиардов евро на оружие для Украины. Украина и Испания до 2027 года предоставит 5 млрд евро на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира. «Сегодня мы подписали с премьер-министром двустороннее соглашение по безопасности между нашими государствами. Я очень благодарен за это соглашение. Действительно, весомый стратегический документ. На этот год мы зафиксировали 1 млрд евро военной помощи и на период до 2027 года — 5 млрд для Украины от Испании через Европейский фонд мира», — сообщил Зеленский. Украина и Испания заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Испанияна закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира. «Сегодня мы подписали с премьер-министром двустороннее соглашение по безопасности между нашими государствами. Я очень благодарен за это соглашение. Действительно, весомый стратегический документ. На этот год мы зафиксировали 1 млрд евро военной помощи и на период до 2027 года — 5 млрд для Украины от Испании через Европейский фонд мира», — сообщил Зеленский.

Уточнение по лимитам для переводов с карты на карту. Национальный банк планирует ограничить объем переводов с одной карты суммой в 100 тысяч гривен и количеством в 30 в месяц. Но банки могут поднимать этот лимит. Об этом Национальный банк планирует ограничить объем переводов с одной карты суммой в 100 тысяч гривен и количеством в 30 в месяц. Но банки могут поднимать этот лимит. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

В Нацбанке фиксируют усиление нехватки квалифицированных кадров в финансовом секторе.

Также в НБУ рассказали, что будет с ценами. Инфляция в начале года снижалась быстрее, чем прогнозировал НБУ.

Планы по тарифам на электричество. Стоимость производства и транспортировки электроэнергии растет из-за российских ударов по украинской Стоимость производства и транспортировки электроэнергии растет из-за российских ударов по украинской энергосистеме . Украинцев предупредили, что повышение тарифов неизбежно. Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона отметила , что в этот раз при формировании новых тарифов применят дифференцированный подход.

Также в Украине после планового ремонта был подключен блок одной из АЭС.

Украина оказывала аварийную помощь энергосистеме Польши.

В Киеве согласовали установку 6 мини-ТЭЦ.

Сколько на каждом предприятии мобилизованных сотрудников. На каждом нашем предприятии — около 10% мобилизованных сотрудников. Об этом На каждом нашем предприятии — около 10% мобилизованных сотрудников. Об этом сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев. Он отметил, что предприятия работают над сопровождением мобилизованных людей с первого дня и до возвращения их в качестве ветеранов.

При этом США предупредили об усилении санкций против банков, работающих в рф.

Как забронировать работников от мобилизации. В парламенте и правительстве продолжаются дискуссии по экономическому В парламенте и правительстве продолжаются дискуссии по экономическому бронированию работников. По последним данным, рассматриваются две модели.

Требования к получению гражданства Польши. В Польше В Польше находятся около 2 млн украинских граждан — беженцев и приехавших в страну до полномасштабного вторжения. Часть из них думают о возможности получения польского гражданства.

ЕС приблизился к неутешительной черте: население сокращается быстрее, чем ожидалось.

Кабмин зарегистрировал новый индустриальный парк. Кабмин включил индустриальный парк «Р-33» в Одесской области в Реестр индустриальных парков. Об этом Кабмин включил индустриальный парк «Р-33» в Одесской области в Реестр индустриальных парков. Об этом сообщает Министерство экономики.

🏬 Покупка или продажа недвижимости остается актуальной темой для многих. Именно поэтому Finance.ua собрал вам актуальные советы и примеры, которые помогут избежать мошенничества и защитить свои интересы во время сделок с недвижимостью.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.