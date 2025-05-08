День финансов: ратификация соглашения о полезных ископаемых, транш от ЕС, переход от доллара к евро — Finance.ua

День финансов: ратификация соглашения о полезных ископаемых, транш от ЕС, переход от доллара к евро Сегодня 17:45

В четверг, 8 мая, Украина чествует погибших во Второй мировой войне 1939−1945 годов. Ко Дню памяти и победы над нацизмом Finance.ua подготовил материал о том, какие потери понесла Украина ради вклада в победу во Второй мировой войне:

Соглашение о полезных ископаемых. Верховная Рада . Верховная Рада проголосовала за ратификацию так называемого соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Ратификация соглашения создаст правовые основания реализации соглашения между правительствами Украины и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что благодаря соглашению Украина получит стратегического инвестора (США), привлечет инвестиции в экономику, ускорит восстановление после войны и получит современные технологии.

В правительстве объяснили, каким образом будут распределяться доходы между сторонами в рамках договора. На момент подписания доли в Фонде одинаковые — 50/50, а дальше есть возможность делать дополнительные взносы.

При инвестиционном фонде обновления будет работать команда менеджеров по его управлению. Работа этих менеджеров от каждой страны оплачиваться не будет. Это значит, что это будут люди, работающие в правительстве на каких-то должностях.

Переход от доллара к евро. Украина начинает рассматривать возможность отказа от доллара США и переход на евро в качестве базовой валюты для гривны. Как Украина начинает рассматривать возможность отказа от доллара США и переход на евро в качестве базовой валюты для гривны. Как пояснил глава Национального банка Андрей Пышный, есть несколько причин — геополитические изменения, укрепление связей с ЕС и фрагментация мировой торговли.

Транш от ЕС. Украина Украина получила 1 млрд евро от ЕС. Это четвертый транш макрофинансовой помощи за счет российских активов. В рамках инициативы ERA уже привлечено от Европейского Союза 6 млрд евро.

Также Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли боеприпасы и ракеты, стрелковое оружие, средства разминирования и прочее.

«Торговый безвиз». Европейский парламент на три года Европейский парламент на три года продлил так называемый «торговый безвиз» — приостановку действия квот и таможенных пошлин — для украинских железа и стали, учитывая, что с 6 июня 2025 года завершится действие общих автономных торговых мер для украинских товаров, экспортируемых в Европейский Союз. Резолюция Европарламента продлит беспошлинный импорт в ЕС из Украины стали и железа до 5 июня 2028 года.

Военный омбудсмен. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 13266 о деятельности военного омбудсмена. Этот законопроект Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 13266 о деятельности военного омбудсмена. Этот законопроект зарегистрировали как «неотложный» для внеочередного рассмотрения на заседании Рады. Законопроект предусматривает создание Офиса военного омбудсмена как вспомогательного органа при президенте для осуществления функций гражданского демократического контроля в секторе безопасности и обороны.

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