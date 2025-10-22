День финансов: проект бюджета на 2026 год, расходы на оборону, нулевое растаможивание для электрокаров Сегодня 17:45

Среда, 22 октября. Госбюджет, ослабление гривны и рекордная нехватка работников.

Проект бюджета на 2026 год

Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Главным приоритетом остаются расходы на оборону, но после паузы в этом году правительство также планирует повысить социальные стандарты. Расходы бюджета-2026 составят 4,8 трлн грн, доходы — 2,8 трлн грн. Бюджет подготовлен по сценарию, который предполагает, что война будет продолжаться в течение всего года.

Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил , что Рада не будет продлевать на 2026 год налоговые льготы, освобождающие импорт электромобилей в Украину от уплаты НДС и пошлины.

Со своей стороны в Счетной палате отметили , что проект государственного бюджета на 2026 год сформирован на основе сдержанных макроэкономических прогнозов, утвержденных правительством по пессимистическому сценарию. Однако даже в таких условиях существуют значительные риски его невыполнения.

Расходы на оборону

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, которым предусмотрено увеличение расходов на оборону на 325 млрд гривен. Принятый документ позволит выполнить обязательства перед военными и обеспечить своевременную выплату зарплат.

Поддержка ветеранов

До конца 2025 года в Украине начнет действовать программа возмещения расходов ветеранам на ОСАГО владельцев автомобилей. А уже с 2026 года заработает компенсация за переоборудование транспортных средств для лиц с инвалидностью в результате войны.

По данным МТСБУ, в январе-сентябре 2025 года страховые компании произвели выплаты более чем на 4,5 млрд грн, урегулировав 108 213 требований пострадавших в ДТП. По сравнению с тем же периодом 2024 года количество урегулированных требований выросло на 3,1%, а общий объем выплат — на 30,7%.

Временная защита в ЕС для украинцев

В настоящее время почти 4,3 миллиона украинцев пользуются правом на временную защиту в странах Евросоюза. И любые решения относительно завершения временной защиты для украинцев в Европейском Союзе должны приниматься с учетом условий безопасности в Украине, заявили в Минсоцполитики. Существует несколько возможных сценариев для украинцев после завершения действия Директивы.

Рынок труда в Украине и ЕС

На украинском рынке труда не хватает около 8,6−8,7 миллиона работников. Чтобы восполнить этот пробел, нужно создать надлежащие условия труда и обеспечить достойную оплату, чтобы украинцы возвращались на рынок труда в Украине. Поэтому Украина получит 3,5 млн евро от Европейского Союза и для обновления трудового законодательства и развития государственной службы занятости.

Отметим, что, по данным Work.ua, в октябре 2025 года средняя зарплата в Украине составляет 26 000 гривен. Это на 18% больше, если сравнивать с октябрем прошлого года. Наибольший рост зарплат получили маркировщики — у них за год зарплата выросла на 115% (сейчас зарплата 21 500 грн).

Кроме того, аналитики OLX Работа проанализировали , на какие вакансии за последний год украинцы откликались наиболее активно. Так, наибольший рост количества откликов, если сравнивать сентябрь 2025 с сентябрем 2024-го, показала вакансия няни в категории «Работа за рубежом». За год количество откликов на данную позицию увеличилось на 346%.

В то же время компании в ЕС стали более осторожными в формировании кадровой политики: сроки рассмотрения резюме кандидатов выросли, а темпы найма заметно замедлились.

Ослабление гривны

Как отмечают аналитики ICU, на фоне сохранения валютного дефицита на прошлой неделе Национальный банк продолжил политику ослабления гривны и увеличения валютных интервенций. Спрос на валюту со стороны юридических лиц рос, однако НБУ не спешил активно вмешиваться в рынок, а позволял курсу постепенно расти.

Самые прозрачные рынки б/у авто

Как показывает рейтинг carVertical, самые прозрачные рынки подержанных машин находятся в Западной Европе и Скандинавии. Украина заняла 25 место из 25 стран. Среди соседей Украины Польша заняла 17 место, а Румыния — 22-е.

Отметим, что депутаты Европейского парламента поддержали обновление правил ЕС относительно водительских удостоверений. Реформа предусматривает введение цифровых документов, испытательного срока для новичков и более строгие требования к безопасности дорожного движения.

