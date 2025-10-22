0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гостаможслужба внедрила новые цифровые сервисы: какие удобства получат пользователи

39
Гостаможслужба внедрила новые цифровые сервисы: какие удобства получат пользователи
Гостаможслужба внедрила новые цифровые сервисы: какие удобства получат пользователи
Государственная таможенная служба ввела новые цифровые сервисы для удобства пользователей. В телеграм-боте ведомства появились две новые функции, упрощающие взаимодействие пользователей с таможней.

Новые цифровые сервисы

1. Поддержка искусственного интеллекта.
Если бот не распознает запрос пользователя, он автоматически обращается к специально обученной системе на основе искусственного интеллекта. Эта система создана для помощи по вопросам таможенного дела и позволяет предоставлять более точные и более понятные ответы.
2. Голосовое общение.
Пользователи теперь могут задавать вопросы и посылать команды не только текстом, но и голосом. Такая возможность делает сервис более удобным, особенно для водителей, декларантов и других специалистов.
Напомним, Государственная таможенная служба Украины перестала проводить документальные проверки субъектов хозяйствования, имеющих статус авторизованных экономических операторов (АЭО) и предприятий с незначительной степенью риска, за исключением осуществляющих деятельность, связанную с оборотом подакцизных товаров. Мораторий продлится, вероятно, до года и будет охватывать только предприятия с низким уровнем риска и авторизованных экономических операторов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems