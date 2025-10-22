Гостаможслужба внедрила новые цифровые сервисы: какие удобства получат пользователи Сегодня 19:32

Государственная таможенная служба ввела новые цифровые сервисы для удобства пользователей. В телеграм-боте ведомства появились две новые функции, упрощающие взаимодействие пользователей с таможней.

Новые цифровые сервисы

1. Поддержка искусственного интеллекта.

Если бот не распознает запрос пользователя, он автоматически обращается к специально обученной системе на основе искусственного интеллекта. Эта система создана для помощи по вопросам таможенного дела и позволяет предоставлять более точные и более понятные ответы.

2. Голосовое общение.

Пользователи теперь могут задавать вопросы и посылать команды не только текстом, но и голосом. Такая возможность делает сервис более удобным, особенно для водителей, декларантов и других специалистов.

Напомним, Государственная таможенная служба Украины перестала проводить документальные проверки субъектов хозяйствования, имеющих статус авторизованных экономических операторов (АЭО) и предприятий с незначительной степенью риска, за исключением осуществляющих деятельность, связанную с оборотом подакцизных товаров. Мораторий продлится, вероятно, до года и будет охватывать только предприятия с низким уровнем риска и авторизованных экономических операторов.

