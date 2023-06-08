День финансов: прибыль банков, сроки строительства новой ГЭС, штрафы за самокаты и моноколеса — Finance.ua

День финансов: прибыль банков, сроки строительства новой ГЭС, штрафы за самокаты и моноколеса Сегодня 17:50

Четверг, 8 июня. Правительство готовит 20 новых услуг в «Дії», «Укрпочта» планирует предоставлять банковские услуги в отделениях, а во Львове хотят открыть аэропорт.

Прибыль банков. Государственный ПриватБанк в апреле 2023 года получил еще 4 млрд 839,58 млн грн чистой прибыли. Государственный ПриватБанк в апреле 2023 года получил еще 4 млрд 839,58 млн грн чистой прибыли. В тройку самых прибыльных вошел банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк — 764,1 млн грн и с украинским капиталом ПУМБ — 684,7 млн грн.

Кстати, «Укрпочта» планирует предоставлять в своих отделениях банковские услуги и ожидает соответствующего разрешения украинских регуляторных органов.

Отметим, что до полномасштабного вторжения россии в Украину предложений кредитных карт было так много, что разбегались глаза. Но сейчас ситуация существенно изменилась — банки неохотно дают кредитный лимит, экономят на кешбэке, вводят комиссии за неактивность. Поэтому Finance.ua решил проанализировать самые выгодные предложения от банков на начало лета:

5 лет на строительство новой ГЭС. Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота говорит, что на строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота говорит, что на строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет в режиме 24/7 . На это необходим минимум 1 млрд.

Зеленский поручил компенсировать местным жителям ущерб, причиненный затоплениями после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

В МВД рассказали, как жителям затопленных территорий восстановить утраченные номерные знаки своих автомобилей.

В Укргидроэнерго заявили, что пик подтопления из-за подрыва ГЭС миновал.

Полгода без эмиссии денег. По словам главы НБУ Андрея Пышного, Украина уже полгода По словам главы НБУ Андрея Пышного, Украина уже полгода не использует инструмент эмиссии для покрытия бюджетных расходов. Достичь этого удалось в том числе и благодаря тому, что с начала 2023 года украинское государство привлекло на внутреннем долговом рынке в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

По данным НБУ, в мае 2023 года в Украине наблюдался рост спроса на иностранную валюту. Это привело к резкому увеличению интервенций до $1,96 млрд. При этом разница между наличным и безналичным курсами сохранилась на минимальном уровне.

Штрафы ФЛПам. За три года действия закона об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП до мая 2023 года Государственная налоговая служба провела 54,9 тысяч проверок, по результатам которых наложено 59,7 тысяч штрафов За три года действия закона об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП до мая 2023 года Государственная налоговая служба провела 54,9 тысяч проверок, по результатам которых наложено 59,7 тысяч штрафов на общую сумму 2 млрд грн

Штрафы за самокаты и моноколеса. Самокаты и моноколеса в Украине официально признаны транспортными средствами. Водители этих транспортных средств стали участниками дорожного движения, на которые распространяются все правила и штрафы. Самокаты и моноколеса в Украине официально признаны транспортными средствами. Водители этих транспортных средств стали участниками дорожного движения, на которые распространяются все правила и штрафы. По ссылке рассказываем , какое наказание можно получить за нарушение ПДД.

Еще 20 новых услуг в «Дії». Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина с начала полномасштабного вторжения запустила Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина с начала полномасштабного вторжения запустила в приложении «Дія» более 20 новых электронных услуг, в активной работе — еще столько же проектов на этот год. Растаможка авто в Дії, єАкциз, расширение функционала єЧерги и єВідновлення и многое другое. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также анонсировал новую функцию , которую планируют внедрить в приложении «Дія». Она будет работать с помощью искусственного интеллекта.

Регулирование рынка криптовалют в Украине. В НБУ говорят, что В НБУ говорят, что регулирование рынка виртуальных активов в Украине должно быть приближено к европейским нормам. В этом направлении НБУ готов работать вместе с другими регуляторами Украины.

Открытие аэропорта «Львов». Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что украинская сторона на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта. По его мнению, львовский аэропорт Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что украинская сторона на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта. По его мнению, львовский аэропорт могут частично открыть в качестве гуманитарного коридора, который будет обеспечиваться Европейским союзом.

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