День финансов: прибыль банков, сроки строительства новой ГЭС, штрафы за самокаты и моноколеса — Finance.ua

День финансов: прибыль банков, сроки строительства новой ГЭС, штрафы за самокаты и моноколеса
Четверг, 8 июня. Правительство готовит 20 новых услуг в «Дії», «Укрпочта» планирует предоставлять банковские услуги в отделениях, а во Львове хотят открыть аэропорт.
Прибыль банков. Государственный ПриватБанк в апреле 2023 года получил еще 4 млрд 839,58 млн грн чистой прибыли. В тройку самых прибыльных вошел банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк — 764,1 млн грн и с украинским капиталом ПУМБ — 684,7 млн грн.
- Кстати, «Укрпочта» планирует предоставлять в своих отделениях банковские услуги и ожидает соответствующего разрешения украинских регуляторных органов.
Отметим, что до полномасштабного вторжения россии в Украину предложений кредитных карт было так много, что разбегались глаза. Но сейчас ситуация существенно изменилась — банки неохотно дают кредитный лимит, экономят на кешбэке, вводят комиссии за неактивность. Поэтому Finance.ua решил проанализировать самые выгодные предложения от банков на начало лета:
Кредитные карты, которые «согреют» ваш кошелек летом 2023 года 💳
5 лет на строительство новой ГЭС. Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота говорит, что на строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет в режиме 24/7. На это необходим минимум 1 млрд.
- Зеленский поручил компенсировать местным жителям ущерб, причиненный затоплениями после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
- В МВД рассказали, как жителям затопленных территорий восстановить утраченные номерные знаки своих автомобилей.
- В Укргидроэнерго заявили, что пик подтопления из-за подрыва ГЭС миновал.
Полгода без эмиссии денег. По словам главы НБУ Андрея Пышного, Украина уже полгода не использует инструмент эмиссии для покрытия бюджетных расходов. Достичь этого удалось в том числе и благодаря тому, что с начала 2023 года украинское государство привлекло на внутреннем долговом рынке в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год.
- По данным НБУ, в мае 2023 года в Украине наблюдался рост спроса на иностранную валюту. Это привело к резкому увеличению интервенций до $1,96 млрд. При этом разница между наличным и безналичным курсами сохранилась на минимальном уровне.
Штрафы ФЛПам. За три года действия закона об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП до мая 2023 года Государственная налоговая служба провела 54,9 тысяч проверок, по результатам которых наложено 59,7 тысяч штрафов на общую сумму 2 млрд грн.
Штрафы за самокаты и моноколеса. Самокаты и моноколеса в Украине официально признаны транспортными средствами. Водители этих транспортных средств стали участниками дорожного движения, на которые распространяются все правила и штрафы. По ссылке рассказываем, какое наказание можно получить за нарушение ПДД.
Еще 20 новых услуг в «Дії». Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина с начала полномасштабного вторжения запустила в приложении «Дія» более 20 новых электронных услуг, в активной работе — еще столько же проектов на этот год. Растаможка авто в Дії, єАкциз, расширение функционала єЧерги и єВідновлення и многое другое. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также анонсировал новую функцию, которую планируют внедрить в приложении «Дія». Она будет работать с помощью искусственного интеллекта.
Регулирование рынка криптовалют в Украине. В НБУ говорят, что регулирование рынка виртуальных активов в Украине должно быть приближено к европейским нормам. В этом направлении НБУ готов работать вместе с другими регуляторами Украины.
Открытие аэропорта «Львов». Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что украинская сторона на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта. По его мнению, львовский аэропорт могут частично открыть в качестве гуманитарного коридора, который будет обеспечиваться Европейским союзом.
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