В Україні заговорили про відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору — Finance.ua
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В Україні заговорили про відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору

Казна та Політика
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В Україні заговорили про відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору
В Україні заговорили про відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору
Львівський аеропорт можуть частково відкрити в якості гуманітарного коридору, який забезпечуватиметься Європейським союзом.
Про це заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, пише «Перший західний».
Під час підписання угоди про приєднання України до програми Євросоюзу «Механізм «Сполучення Європи», Козицький заявив, що українська сторона на переговорах з ЄС порушила питання відкриття львівського аеропорту.
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«Можливе відкриття аеропорту — одна з речей, на яку ми дуже чекаємо. Це питання було порушене, і ми сподіваємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом», — розповів голова ОВА.

Коли відкриють повітряний простір над Україною?

Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого.
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Відповідно до звіту Європейської організації безпеки повітряної навігації, обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України мають зберегтися до 2029 року.
Як відзначили в Украерорух, Євроконтроль не генерує й не використовує воєнні прогнози, аналітику або ж припущення для створення своїх прогнозів. Розрахунки також не містять аналітики факторів невизначеності й можуть мати негативний вплив на розвиток авіації. Водночас після завершення війни й переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.
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«Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією російської федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі», — запевнила пресслужба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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