В Україні заговорили про відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору — Finance.ua

В Україні заговорили про відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

В Україні заговорили про відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору

Львівський аеропорт можуть частково відкрити в якості гуманітарного коридору, який забезпечуватиметься Європейським союзом.

Про це заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, пише « Перший західний ».

Під час підписання угоди про приєднання України до програми Євросоюзу «Механізм «Сполучення Європи», Козицький заявив, що українська сторона на переговорах з ЄС порушила питання відкриття львівського аеропорту.

«Можливе відкриття аеропорту — одна з речей, на яку ми дуже чекаємо. Це питання було порушене, і ми сподіваємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом», — розповів голова ОВА.

Коли відкриють повітряний простір над Україною?

Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого.

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Відповідно до звіту Європейської організації безпеки повітряної навігації, обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України мають зберегтися до 2029 року.

Як відзначили в Украерорух, Євроконтроль не генерує й не використовує воєнні прогнози, аналітику або ж припущення для створення своїх прогнозів. Розрахунки також не містять аналітики факторів невизначеності й можуть мати негативний вплив на розвиток авіації. Водночас після завершення війни й переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.

«Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією російської федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі», — запевнила пресслужба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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