На будівництво нової ГЕС потрібно щонайменше 5 років – Укргідроенерго — Finance.ua
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На будівництво нової ГЕС потрібно щонайменше 5 років – Укргідроенерго

Казна та Політика
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На будівництво нової ГЕС потрібно щонайменше 5 років – Укргідроенерго
На будівництво нової ГЕС потрібно щонайменше 5 років – Укргідроенерго
На будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років.
Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, якого цитує «Каховська ГЕС | штаб info».
«Відновленню Каховська ГЕС не підлягає. Після деокупації нам доведеться будувати нову станцію», — заявив Сирота.
За його словами, найперше, що потрібно зробити — перегородити зруйновану дамбу і забезпечити водою населення, сільське господарство і промисловість. Вже готуються перші проєктні рішення з цього питання.

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«Ми будемо акумулювати воду на верхніх водосховищах для того, щоб після деокупації якнайшвидше наповнити Каховське водосховище», — додав директор Укргідроенерго.
Він наголосив, що щоб побудувати нову станцію потрібно мінімум 5 років — у режимі 24/7.
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«На це необхідно мінімум 1 млрд. Адже, ми ще не знаємо повних масштабів руйнувань: пошкоджено не тільки станцію, але і переїзди, водопостачання, газопостачання. Це складний гідровузол, на розбудову якого необхідний час. Зараз розробляємо проєкт розміщення станції», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

  • в Мінекономіки раніше заявляли, що будівництво нової ГЕС може коштувати близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі;
  • Уряд виділить 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів, щоб забезпечити водою міста Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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