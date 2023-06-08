На будівництво нової ГЕС потрібно щонайменше 5 років – Укргідроенерго — Finance.ua

На будівництво нової ГЕС потрібно щонайменше 5 років – Укргідроенерго Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

На будівництво нової ГЕС потрібно щонайменше 5 років – Укргідроенерго

На будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років.

Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, якого цитує « Каховська ГЕС | штаб info ».

«Відновленню Каховська ГЕС не підлягає. Після деокупації нам доведеться будувати нову станцію», — заявив Сирота.

За його словами, найперше, що потрібно зробити — перегородити зруйновану дамбу і забезпечити водою населення, сільське господарство і промисловість. Вже готуються перші проєктні рішення з цього питання.

«Ми будемо акумулювати воду на верхніх водосховищах для того, щоб після деокупації якнайшвидше наповнити Каховське водосховище», — додав директор Укргідроенерго.

Він наголосив, що щоб побудувати нову станцію потрібно мінімум 5 років — у режимі 24/7.

«На це необхідно мінімум 1 млрд. Адже, ми ще не знаємо повних масштабів руйнувань: пошкоджено не тільки станцію, але і переїзди, водопостачання, газопостачання. Це складний гідровузол, на розбудову якого необхідний час. Зараз розробляємо проєкт розміщення станції», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

в Мінекономіки раніше заявляли, що будівництво нової ГЕС може коштувати близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі;

Уряд виділить 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів, щоб забезпечити водою міста Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.