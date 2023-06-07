В Мінекономіки назвали вартість будівництва нової ГЕС — Finance.ua

В Мінекономіки назвали вартість будівництва нової ГЕС Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

В Мінекономіки назвали вартість будівництва нової ГЕС

Будівництво нової ГЕС може коштувати близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі.

«росія вкотре довела всьому світу, що вона терористична держава, адже підрив Каховської ГЕС притягне за собою екологічні, економічні наслідки, велику загрозу для радіаційної та харчової безпеки. Будівництво нової ГЕС може коштувати близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі. Лише на відновлення дамби піде щонайменше п’ять років, і кумулятивний ефект гуманітарних та екологічних наслідків підриву буде лише наростати», — прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

У Мінекономіки зазначають, що знищення дамби Каховської ГЕС, організоване російськими окупантами, можна назвати однією з найбільших техногенних катастроф у Європі за останні десятиліття. В результаті чергового злочину рф можуть бути підтоплені 80 населених пунктів, знищено частину флори та фауни Херсонщини, кілька мільйонів людей можуть залишитися без питної води, під загрозою продовольча безпека та інші катастрофічні наслідки.

«Світова спільнота має діяти максимально жорстко щодо росії. Зараз Україні потрібна якомога швидша допомога у мінімізації та ліквідації наслідків підриву в інтересах усього людства. Перш за все йдеться про демонтування та будівництво з нуля цілого комплексу нової ГЕС. За попередніми підрахунками Міндовкілля та Держекоінспекції збитки водним ресурсам завдано на 2 млрд грн. Сума тільки збільшуватиметься», — наголосила Свириденко.

Наразі вже створено штаб із ліквідації наслідків підриву росією Каховської ГЕС під головуванням Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Уряд виділив 120 млн грн Держагентству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Також виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Області забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води і системами доочистки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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